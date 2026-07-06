Yarita Lizeth compartió emotivos mensajes en TikTok donde resalta la felicidad que siente al lado de Alejandro Páucar. | Fotos: captura/TikTok

Yarita Lizeth compartió emotivos mensajes en TikTok donde resalta la felicidad que siente al lado de Alejandro Páucar. | Fotos: captura/TikTok

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Yarita Lizeth no deja de expresar su amor por Alejandro Páucar en sus redes sociales. Hace unos días, la cantante de música folclórica aseguró que el hijo de Dina Páucar es el verdadero amor de su vida, ya que esta relación le ha dado la tranquilidad que tanto buscaba.

“Te amaré siempre, porque desde que llegaste a mi vida entendí que mi corazón ya tenía un hogar: tú. Cuando te miro, todo lo demás desaparece. Solo existes tú, con esa manera de hacer que mi corazón se acelere y que mi alma encuentre paz al mismo tiempo. No hay un solo día en que no agradezca tener la dicha de amarte”, escribió en TikTok.

Yarita Lizeth ‘grita’ su amor por Alejandro Páucar

Yarita Lizeth Yanarico emocionó a sus fans al compartir un video en el que aparece junto a Alejandro Páucar, quien también luce muy enamorado de la cantante de 'Corta venas' y 'Enferma de amor'.

“Eres mi sol. En tus ojos encuentro mi refugio; en tus abrazos, mi calma; y en tus besos, el lugar donde quiero perderme una y otra vez. Quiero amarte en los días fáciles y en los difíciles, sostener tu mano cuando el mundo pese demasiado y celebrar contigo cada alegría”, manifestó en la dedicatoria que acompaña el conmovedor video.

Asimismo, Yarita Lizeth dejó claro que el verdadero amor de su vida es Alejandro Páucar. De esa manera, dejó entrever que su historia con su exesposo europeo Patric Lundberg es un capítulo cerrado.

“Quiero que cada beso, cada caricia y cada ‘te amo’ te recuerden que eres la persona que más profundamente ha tocado mi corazón; que cada latido de mi corazón llevará tu nombre Alejandro, que cada parte de mí te elegirá una y otra vez, y que mientras exista un solo suspiro en mi pecho, mi amor por ti seguirá creciendo. Porque no eres solo el amor de mi vida… eres la vida que mi amor siempre estuvo esperando, Alejandro Paucar”, concluyó la cantante de Juliaca.