Es falso que el mar se haya retirado en Trujillo tras los recientes terremotos: el video corresponde a India

LO FALSO:

Se está difundiendo un video que muestra cómo el mar se retiró cientos de metros frente a Trujillo tras los recientes terremotos, generando alarma ante un posible tsunami y dejando varios cargueros varados sobre la playa.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a Trujillo ni muestra un retiro del mar o una señal de tsunami. Las imágenes fueron grabadas en el puerto de Alang, India, donde se desmantelan embarcaciones.

Tras los recientes terremotos registrados en la región, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra varios barcos de gran tamaño sobre una playa y que es presentado como evidencia de que el mar se retiró cientos de metros en Trujillo. Las imágenes muestran embarcaciones aparentemente varadas sobre la arena, en una escena que ha sido asociada con un posible fenómeno previo a un tsunami. Sin embargo, el video no fue grabado en la costa peruana, sino en India.

Una de las publicaciones con mayor interacción fue difundida en Instagram, donde acumula más de 87.400 “Me gusta” y 8.000 comentarios.

Publicación con más interacción. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa permitió localizar una publicación del video original realizada por un usuario indio en Facebook el 8 de julio de 2026. En esta versión, el audio se escucha con claridad y no contiene la música ni las interferencias presentes en algunas de las versiones que circulan en redes. Además, las personas que aparecen en las imágenes no hablan en español, lo que constituye un claro indicio de que el registro no corresponde a Trujillo.

Video original. Foto: Facebook

La revisión de otras publicaciones realizadas por el mismo usuario permitió encontrar videos grabados en la misma playa. En uno de ellos se observa una embarcación siendo desmantelada y, en su casco, se alcanza a distinguir el nombre Gautam. La búsqueda de este nombre permitió identificar, a través de Kpler, plataforma global de inteligencia de datos y análisis especializada en el comercio de materias primas y el tráfico marítimo, que se trataba de un barco indio que sufrió un accidente en mayo de 2026 y posteriormente fue trasladado al puerto de Alang para ser desmantelado, uno de los principales centros de desguace de barcos del mundo. En este puerto, las embarcaciones son conducidas directamente hasta la costa y desmanteladas sobre la playa. Por ello, es habitual encontrar grandes buques varados sobre la arena, como los que aparecen en el video.

El mismo usuario comparte más videos de esa playa. Foto: Facebook

El Gautam es uno de los barcos en la playa. Foto: Facebook

El último destino de este buque fue Alang. Foto: Kpler

Conclusión

De esta manera, las imágenes no muestran un retiro de cientos de metros del mar en Trujillo relacionado con los recientes terremotos. El registro corresponde al puerto de Alang, en India, donde se realiza el desmantelamiento de embarcaciones. La publicación original, el idioma en el que se comunican las personas que aparecen en la escena, los videos del mismo lugar y la identificación del barco Gautam permiten establecer que el contenido fue sacado de contexto y presentado falsamente como un hecho ocurrido en la costa peruana.