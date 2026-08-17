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Hermana de Naldy Saldaña se quiebra al dedicarle emotivo mensaje a la cantante tras su denuncia: “Es la mujer más valiente”

Astrid Saldaña, hermana de la exintegrante de La Bella Luz, no pudo contener las lágrimas al destacar la fortaleza de la cantante tras su denuncia por tocamientos indebidos contra el exdirector de la orquesta de cumbia.

Hermana de Naldy Saldaña dedica sentido mensaje. Foto: composición LR/América TV
Hermana de Naldy Saldaña dedica sentido mensaje. Foto: composición LR/América TV
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Naldy Saldaña vivió un emotivo momento junto a su familia durante su participación en el programa 'La Chola Chabuca', donde recibió el respaldo de sus padres, Gerardo Saldaña y Dermila Toro, y de su hermana Astrid Saldaña, luego de la denuncia que realizó contra el exdirector de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta.

La joven de 19 años no pudo contener las lágrimas al dedicarle unas palabras a la cantante de 26 años y destacar la valentía que ha demostrado durante este proceso. "Es la mujer más valiente que he llegado a conocer y la admiro demasiado, por más que peleemos demasiado también", expresó entre lágrimas.

PUEDES VER: Naldy Saldaña se quiebra al destapar dolorosa traición de sus compañeras de La Bella Luz tras denuncia a César Sánchez: "Todos somos testigos"

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Astrid Saldaña respalda a su hermana Naldy tras su denuncia

Durante el emotivo encuentro, la hermana de la exintegrante de La Bella Luz, destacó la fortaleza de la cantante para afrontar esta situación y aseguró que espera que todo pueda pasar pronto. La joven emprendedora también aseguró que su hermana se ha convertido en un ejemplo para ella: "Siento que es una mujer muy valiente, muy fuerte y me está guiando a mí también en ser fuerte, valiente. Espero de que todo esto pase y nada, a seguir".

Sus palabras provocaron un momento de especial emoción en el set de 'La Chola Chabuca', pues Astrid Saldaña no pudo contener las lágrimas mientras hablaba de la cantante. Aunque reconoció que ambas suelen tener diferencias y "pelean demasiado", dejó claro que siente una profunda admiración por su hermana y por la manera en que ha afrontado las circunstancias.

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Padres de Naldy Saldaña también le expresan su apoyo

El respaldo hacia Naldy Saldaña no solo llegó de parte de su hermana. Sus padres, Gerardo Saldaña y Dermila Toro, viajaron desde Piura para acompañar a su hija y también aprovecharon el encuentro para dedicarle emotivas palabras. Su padre recordó que la apoyó desde el primer momento y aseguró que continuará haciéndolo. "De mi parte como padre desde el primer momento fui yo el que la apoyé, le sigo apoyando todo el tiempo hasta hoy", manifestó.

Por su parte, la madre de Naldy también expresó el profundo cariño que siente por su hija y reafirmó que estará junto a ella durante todo este proceso. "Solo decirle que la amo, que es la mujer más valiosa de mi vida, dos hijitas mujeres que tengo, que la amo y que voy a estar en todo momento para apoyarla, para ayudarla, para protegerla y para no dejarla sola en ningún momento de aquí en adelante", afirmó.

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