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FREDEPA y gremios convocan paro en Ayacucho para este miércoles 19 ante alza del precio de combustible y extorsiones

Ante la crisis en Ayacucho, el senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, exigió instalar una mesa de diálogo antes del martes para atender las demandas locales.

Senador Humberto Morales exigió la instalación de una mesa de trabajo frente a crisis de inseguridad y alza del precio del combustible.
Senador Humberto Morales exigió la instalación de una mesa de trabajo frente a crisis de inseguridad y alza del precio del combustible.
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El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), junto a diversos gremios de transportistas y organizaciones sociales, ha convocado oficialmente a un paro regional de 48 horas para este miércoles 19 de agosto.

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La medida surge en rechazo al constante incremento en el precio de los combustibles y ante la preocupación por la inseguridad, manifestada en el avance de la extorsión y el sicariato que impacta en el transporte y a otros sectores económicos.

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Ante este escenario, el senador por Ayacucho, Humberto Morales Ramírez, envió un oficio formal a Keiko Fujimori. En el documento, el parlamentario exige que el gobierno tome medidas urgentes en beneficio de la ciudadanía.

"Ayacucho no necesita reuniones protocolares ni promesas. Necesita respuestas, decisiones y compromisos concretos. Exigimos que el Gobierno Nacional atienda estos problemas directamente en el territorio y actúe antes de que la crisis económica y la inseguridad se agraven”, se lee en el documento.

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