FREDEPA y gremios convocan paro en Ayacucho para este miércoles 19 ante alza del precio de combustible y extorsiones
Ante la crisis en Ayacucho, el senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, exigió instalar una mesa de diálogo antes del martes para atender las demandas locales.
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El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), junto a diversos gremios de transportistas y organizaciones sociales, ha convocado oficialmente a un paro regional de 48 horas para este miércoles 19 de agosto.
La medida surge en rechazo al constante incremento en el precio de los combustibles y ante la preocupación por la inseguridad, manifestada en el avance de la extorsión y el sicariato que impacta en el transporte y a otros sectores económicos.
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Ante este escenario, el senador por Ayacucho, Humberto Morales Ramírez, envió un oficio formal a Keiko Fujimori. En el documento, el parlamentario exige que el gobierno tome medidas urgentes en beneficio de la ciudadanía.
"Ayacucho no necesita reuniones protocolares ni promesas. Necesita respuestas, decisiones y compromisos concretos. Exigimos que el Gobierno Nacional atienda estos problemas directamente en el territorio y actúe antes de que la crisis económica y la inseguridad se agraven”, se lee en el documento.
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