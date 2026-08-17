FREDEPA y gremios convocan paro en Ayacucho para este miércoles 19 ante alza del precio de combustible y extorsiones

Senador Humberto Morales exigió la instalación de una mesa de trabajo frente a crisis de inseguridad y alza del precio del combustible.

Senador Humberto Morales exigió la instalación de una mesa de trabajo frente a crisis de inseguridad y alza del precio del combustible.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (FREDEPA), junto a diversos gremios de transportistas y organizaciones sociales, ha convocado oficialmente a un paro regional de 48 horas para este miércoles 19 de agosto.

La medida surge en rechazo al constante incremento en el precio de los combustibles y ante la preocupación por la inseguridad, manifestada en el avance de la extorsión y el sicariato que impacta en el transporte y a otros sectores económicos.

TE RECOMENDAMOS MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ante este escenario, el senador por Ayacucho, Humberto Morales Ramírez, envió un oficio formal a Keiko Fujimori. En el documento, el parlamentario exige que el gobierno tome medidas urgentes en beneficio de la ciudadanía.

"Ayacucho no necesita reuniones protocolares ni promesas. Necesita respuestas, decisiones y compromisos concretos. Exigimos que el Gobierno Nacional atienda estos problemas directamente en el territorio y actúe antes de que la crisis económica y la inseguridad se agraven”, se lee en el documento.



Noticia en desarrollo…