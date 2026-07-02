HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Qué ocurre en Campo de Marte? Entrevista a candidato de Jesús María | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Stephanie Cayo impacta con tratamiento estético en el rostro para lucir más joven en medio de romance con Alejandro Sanz

La actriz peruana Stephanie Cayo, conocida por su talento y belleza, confirmó semanas atrás su romance con Alejandro Sanz. La relación con el español despertó comentarios sobre su diferencia de edad.

Tras confirmar su relación, Alejandro Sanz incluso acompañó a Stephanie Cayo en eventos importantes como la boda de Bruno Ascenzo en Cusco.
Tras confirmar su relación, Alejandro Sanz incluso acompañó a Stephanie Cayo en eventos importantes como la boda de Bruno Ascenzo en Cusco. | Foto: composición LR/EFE/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La relación entre la actriz y cantante peruana Stephanie Cayo y el cantautor español Alejandro Sanz ha captado la atención del público desde que se confirmó su romance. Con 38 años, la menor de las hermanas Cayo vive un momento de plenitud personal y profesional, mientras que el intérprete de ‘Corazón partío’, de 57, atraviesa una etapa marcada por el rotundo éxito de su más reciente gira. La diferencia de edad entre ambos ha sido comentada en medios y redes, aunque ellos se muestran unidos y sin dar mayor importancia a las críticas.

En este contexto, la protagonista de la serie ‘DOC’ sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de historias donde mostró un tratamiento estético facial no invasivo con el que busca mantener la frescura de su piel. La artista documentó cada paso del procedimiento, dejando ver tanto la tecnología aplicada como sus propias impresiones.

PUEDES VER: Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

lr.pe

En la primera historia, Stephanie Cayo se lució con gel transparente en el rostro mientras le aplicaban un láser. Luego apareció con una crema negra cubriendo su cara, menos su característico lunar. “Les contaré porque hay que compartir las maravillas de la tecnología. Ojo: toca esto y una buena alimentación”, escribió.

Más adelante, la actriz peruana mostró cómo le pasaban otro láser mientras aún estaba con la mitad del rostro de negro y detalló: “Lasers que me encantan: #1 EPL: luz pulsada Lumeca, #2 SPECTRA: Hollywood peel melasma toning 595. Finalizar con polinucleótidos de salmón”.

Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, compartió su tratamiento facial no invasivo. Foto: captura Instagram

Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, compartió su tratamiento facial no invasivo. Foto: captura Instagram

Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, compartió su tratamiento facial no invasivo. Foto: captura Instagram

Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, compartió su tratamiento facial no invasivo. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Flavia Laos y Austin Palao se reencuentran a tres años de su separación y sorprenden al ingresar a reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2'

lr.pe

En la última historia, la también cantante presentó un sérum facial coreano. Allí explicó: “Los PDRN son pequeños fragmentos de ADN altamente purificados que actúan como mensajeros biológicos para estimular los procesos naturales de reparación y regeneración de los tejidos. Con el paso de los años, la piel pierde la capacidad de repararse tan rápido como cuando éramos jóvenes. Los PDRN funcionan como una señal biológica que le recuerda a nuestras células cómo regenerarse. No rellenan, no cambian los rasgos ni aumentan volumen; ayudan a que la piel se repare desde adentro, mejorando su calidad”. Finalmente, aclaró que el producto se lo aplicaron como crema al cierre del tratamiento y que se retiraría al bañarse.

Con estas publicaciones, Stephanie no solo mostró su predilección por un procedimiento estético no invasivo, sino que también compartió su interés por la innovación tecnológica en el cuidado de la piel, reforzando la imagen de la artista, quien se ha caracterizado por mantener su ya conocido estilo de vida que combina disciplina y bienestar, más allá de la exposición de su romance con Alejandro Sanz.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana tras confirmar anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira

Mario Hart confiesa su enamoramiento por famosa actriz peruana tras confirmar anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira

LEER MÁS
Stephanie Cayo confiesa por primera vez el secreto de Alejandro Sanz para enamorarla: “Muy natural y muy respetuoso”

Stephanie Cayo confiesa por primera vez el secreto de Alejandro Sanz para enamorarla: “Muy natural y muy respetuoso”

LEER MÁS
Stephanie Cayo sorprende al cantar en concierto de Alejandro Sanz, pero usuarios la cuestionan: “Parecía que le quería quitar el micrófono”

Stephanie Cayo sorprende al cantar en concierto de Alejandro Sanz, pero usuarios la cuestionan: “Parecía que le quería quitar el micrófono”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

LEER MÁS
Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán dejó de pagar la pensión de su hijo mayor: "Él está en la universidad"

Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán dejó de pagar la pensión de su hijo mayor: "Él está en la universidad"

LEER MÁS
Hija de Melissa Klug deja de trabajar como abogada tras embarazo e impacta con nuevo oficio: “Le va súper bien”

Hija de Melissa Klug deja de trabajar como abogada tras embarazo e impacta con nuevo oficio: “Le va súper bien”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

LEER MÁS
Miss Venezuela muere junto a su novio tras doble terremoto: cuerpos fueron encontrados abrazados

Miss Venezuela muere junto a su novio tras doble terremoto: cuerpos fueron encontrados abrazados

LEER MÁS
Flavia Laos y Austin Palao se reencuentran a tres años de su separación y sorprenden al ingresar a reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2'

Flavia Laos y Austin Palao se reencuentran a tres años de su separación y sorprenden al ingresar a reality chileno '¿Volverías con tu ex? 2'

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025