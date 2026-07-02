Tras confirmar su relación, Alejandro Sanz incluso acompañó a Stephanie Cayo en eventos importantes como la boda de Bruno Ascenzo en Cusco. | Foto: composición LR/EFE/Instagram

Tras confirmar su relación, Alejandro Sanz incluso acompañó a Stephanie Cayo en eventos importantes como la boda de Bruno Ascenzo en Cusco. | Foto: composición LR/EFE/Instagram

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La relación entre la actriz y cantante peruana Stephanie Cayo y el cantautor español Alejandro Sanz ha captado la atención del público desde que se confirmó su romance. Con 38 años, la menor de las hermanas Cayo vive un momento de plenitud personal y profesional, mientras que el intérprete de ‘Corazón partío’, de 57, atraviesa una etapa marcada por el rotundo éxito de su más reciente gira. La diferencia de edad entre ambos ha sido comentada en medios y redes, aunque ellos se muestran unidos y sin dar mayor importancia a las críticas.

En este contexto, la protagonista de la serie ‘DOC’ sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de historias donde mostró un tratamiento estético facial no invasivo con el que busca mantener la frescura de su piel. La artista documentó cada paso del procedimiento, dejando ver tanto la tecnología aplicada como sus propias impresiones.

En la primera historia, Stephanie Cayo se lució con gel transparente en el rostro mientras le aplicaban un láser. Luego apareció con una crema negra cubriendo su cara, menos su característico lunar. “Les contaré porque hay que compartir las maravillas de la tecnología. Ojo: toca esto y una buena alimentación”, escribió.

Más adelante, la actriz peruana mostró cómo le pasaban otro láser mientras aún estaba con la mitad del rostro de negro y detalló: “Lasers que me encantan: #1 EPL: luz pulsada Lumeca, #2 SPECTRA: Hollywood peel melasma toning 595. Finalizar con polinucleótidos de salmón”.

Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, compartió su tratamiento facial no invasivo. Foto: captura Instagram

Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, compartió su tratamiento facial no invasivo. Foto: captura Instagram

En la última historia, la también cantante presentó un sérum facial coreano. Allí explicó: “Los PDRN son pequeños fragmentos de ADN altamente purificados que actúan como mensajeros biológicos para estimular los procesos naturales de reparación y regeneración de los tejidos. Con el paso de los años, la piel pierde la capacidad de repararse tan rápido como cuando éramos jóvenes. Los PDRN funcionan como una señal biológica que le recuerda a nuestras células cómo regenerarse. No rellenan, no cambian los rasgos ni aumentan volumen; ayudan a que la piel se repare desde adentro, mejorando su calidad”. Finalmente, aclaró que el producto se lo aplicaron como crema al cierre del tratamiento y que se retiraría al bañarse.

Con estas publicaciones, Stephanie no solo mostró su predilección por un procedimiento estético no invasivo, sino que también compartió su interés por la innovación tecnológica en el cuidado de la piel, reforzando la imagen de la artista, quien se ha caracterizado por mantener su ya conocido estilo de vida que combina disciplina y bienestar, más allá de la exposición de su romance con Alejandro Sanz.