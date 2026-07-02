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Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

La empresaria Melissa Klug compartió una sensible confesión en medio de su conflicto con Jefferson Farfán. Según contó, la situación de Jesús Barco se agravó tras un ampay expuesto por Magaly Medina.

Melissa Klug y Jesús Barco ingresaron a 'La Granja VIP Perú'. Ambos tienen una hija en común.
Melissa Klug y Jesús Barco ingresaron a 'La Granja VIP Perú'. Ambos tienen una hija en común. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana TV
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La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco ha estado marcada por momentos de tensión desde que el futbolista fue apartado del deporte tras un ampay expuesto por Magaly Medina. Incluso, antes de ingresar a La Granja VIP Perú con días de diferencia entre ambos, el futbolista publicó un sensible mensaje en redes sociales en el que dejó entrever que atravesaba un cuadro depresivo, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Tras esa situación, la Blanca de Chucuito decidió hablar en el podcast Café con la Chevez y sorprendió al revelar que ambos fueron diagnosticados con la misma enfermedad. La empresaria aseguró que no piensa soltarle la mano a su pareja y que juntos enfrentan un proceso difícil.

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“Sí, bueno, yo también tengo depresión y hay un montón de personas que padecen de depresión. Yo muchos años he estado con psiquiatra y he sido medicada y todo eso. Él también ha pasado por un tema fregado: se le cerraron las puertas en el fútbol; entonces, estaba pasando por un momento depresivo”, confesó.

La expareja de Jefferson Farfán explicó que la personalidad reservada de Barco complicó aún más la situación. “Ahí es cuando hubo una grieta entre nosotros, porque es cerrado, es una persona que se cierra, que no se deja ayudar, que no conversa, y creo que esa fue su manera de desahogarse”, agregó.

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Pese a las dificultades, la madre de Samahara Lobatón reafirmó su compromiso de acompañarlo en su recuperación. “Sí, claro, y es poco a poco. Todo es un proceso, y mientras nos tenga a nosotros, tenga a su familia y todos tengamos salud, todo se puede, menos cuando se cierra el ataúd. Entonces, mientras que todo tenga solución, hay que seguir remando, ¿no? Yo no le voy a soltar la mano, ya le he dicho. Son etapas, son situaciones que se han presentado y vamos a seguir juntos”, manifestó.

Sobre su relación con el futbolista, Klug dejó en claro que ambos están enfocados en construir su presente juntos, aunque reconoció que, si llegara una separación, siempre priorizará mantener un vínculo sano por el bienestar de su hija. “Nosotros estamos enfocados en un mismo camino y queremos hacer las cosas bien. Vamos para adelante, pero, si ya no se puede, como ya lo hemos conversado, vamos a tomar caminos diferentes. Vamos a seguir siendo padres de una hermosa niña y ese vínculo nunca se va a perder. No quisiera estar en guerra con él… Jesús es una persona muy presente en la vida de mis hijos, de mi hija, entonces quiero que eso continúe, estando o no estando”, sentenció.

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