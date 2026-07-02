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Tras estar alejado de la televisión, Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido como parte de una investigación fiscal por un presunto fraude informático millonario. El adelanto del programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró al empresario enmarrocado durante un operativo en el que las autoridades lo señalan como uno de los presuntos integrantes de una organización criminal denominada ‘Los arquitectos del fraude’.

Según el avance del programa de ATV, la Fiscalía ejecutó diligencias contra varias personas involucradas en el caso, que estaría relacionado con un supuesto fraude informático ocurrido en Chincha. "¡Escándalo! Fiscalía detiene a Jackson Mora y a un grupo de personas tras acusarlos de pertenecer a una banda criminal que habría cometido un fraude informático millonario en Chincha", señala la voz en off del video.

Documento policial vincula a Jackson Mora con presunta banda criminal

Las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina no solo muestran el momento de la intervención de Jackson Mora, sino también parte del documento policial que sustenta las diligencias realizadas por la Fiscalía, el cual hace referencia a una presunta organización criminal denominada ‘Los arquitectos del fraude’, banda que contaría con una estructura definida y funciones asignadas para cada uno de sus integrantes.

"Se ha podido identificar la existencia de la banda criminal denominada 'Los arquitectos del fraude', contando con una estructura y roles establecidos, siendo que los integrantes de la banda criminal son las personas de Jackson Rivelino Mora Rodríguez", se lee en el informe mostrado durante el avance.

Jackson Mora ya había negado cualquier vínculo con el caso investigado

La investigación que hoy derivó en la detención de Jackson Mora ya había sido expuesta meses atrás por ‘Magaly TV, la firme’. En mayo de este año, el programa presentó un informe sobre la empresa FFC MMA SAC, vinculada al entorno del empresario. De acuerdo con el reportaje, la compañía habría recibido más de 11 millones de soles provenientes de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Según los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estos movimientos financieros despertaron sospechas por un posible fraude informático. Frente a ello, el alcalde del distrito aseguró que nunca autorizó dichas operaciones y solicitó el bloqueo de las cuentas relacionadas con la empresa mientras se desarrollaban las investigaciones correspondientes.

Cuando el caso salió a la luz, el deportista rechazó cualquier relación con las presuntas irregularidades y aseguró desconocer el origen del dinero investigado, en el que también es involucrada la hermana del exboxeador. “Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay", declaró.