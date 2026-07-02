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Magaly Medina se pronunció sobre el enfrentamiento que protagonizó Alejandra Baigorria con una reportera durante el lanzamiento de su campaña 'Agarra tu gringa'. La conductora criticó la actitud de la empresaria luego de que reaccionara con firmeza al ser consultada por el ampay de Said Palao en un yate durante un viaje a Argentina y aseguró que fue el ‘guerrero’ quien debía responder por la polémica.

El incidente ocurrió cuando una periodista le preguntó a la exchica reality cómo había logrado recuperar la confianza en su matrimonio tras las imágenes difundidas semanas atrás. Aunque Said Palao intentó intervenir para dar por terminado el tema, la empresaria tomó la palabra, cuestionó que se hablara de una presunta infidelidad sin pruebas y remarcó que su confianza en su esposo "nunca se destruyó".

Magaly Medina cuestiona la reacción de Alejandra Baigorria

En la última edición de 'Magaly TV, la firme', la conductora sostuvo que la ‘gringa de Gamarra’ no debió enfrentar a la reportera por formular una pregunta relacionada con un tema que ella misma expuso públicamente durante la crisis que atravesó con su esposo.

"Si tú dices que has perdonado, entonces con esa misma entereza sales al frente y dices: 'Sí, pues, yo perdoné. Nadie se tiene que meter en eso'. No tienes que ponerte a pechar a la reportera que solo está haciendo su trabajo", expresó.

Asimismo, consideró que Baigorria debió dejar que Said respondiera por las imágenes difundidas y no asumir su defensa frente a la prensa.

"Debiste dejarlo que se defienda solo. Ella protegiéndolo, cuidándolo. No es tu hijo, no es tu hermanito. Es un hombre que faltó al compromiso que juró tener", añadió.

Magaly asegura que no reaccionaría igual ante una situación similar

En otro momento, Medina afirmó que, si viviera una situación como la de la influencer, no actuaría de la misma manera y sostuvo que una figura pública tiene derecho a exigir respeto dentro de su relación.

"El día que algo así me pase, todo el mundo sabe lo que voy a hacer. No voy a hacer lo de Alejandra. A mí no me pongas en tu bolsa: ‘Aquellos que se sientan a criticar y que tienen esposos’. No me faltes el respeto, sobre todo porque soy una persona tan mediática como Alejandra Baigorria. Y aquel que se casa con una mediática sabe que no debe exponer a su esposa a la humillación pública y que públicamente la hagan puré. […] Quien no debería hacer nada para hacerte caer es la persona con la que tú te casaste. Esa es la persona que más debería protegerte", manifestó.

Responde a Said Palao tras hablar de "comentarios malintencionados"

La ‘Urraca’ también cuestionó las declaraciones de Said Palao, quien durante la conferencia de prensa calificó como "comentarios malintencionados" las preguntas sobre el ampay y pidió que el lanzamiento del emprendimiento de Alejandra Baigorria no se desviara hacia esa polémica.

Frente a ello, Medina sostuvo que fue el propio integrante de 'Esto es guerra' quien expuso a su esposa al asistir a una despedida de soltero en Argentina y protagonizar imágenes que generaron una crisis en su matrimonio.

"¿Qué malintencionados? Malintencionado tú al largarte sin tu mujer a una despedida de soltero donde ya no te competía estar. Tú fuiste el que puso a Alejandra Baigorria en una situación incómoda", expresó.