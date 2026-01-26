El exluchador de artes marciales mixta Jackson Mora es acusado por su exsocio, Giancarlos Saucedo, así como por algunos de sus pupilos, de presuntamente arreglar peleas, no pagar a los luchadores, "aceitar" a jueces y de estafar a los socios de Fusion Fighting Championship (FFC), una de las productoras de MMA más importantes de Latinoamérica y semilleros de luchadores.

Según lo expuesto por Día D, el exesposo de Tilsa Lozano registró una nueva razón social con las mismas iniciales de FFC para, según Saucedo, desviar fondos y apropiarse de la propiedad donde funcionaba el centro de entrenamiento y alojamiento de los deportistas. Ante ello, Mora ha asegurado que se trata de un intento de "destruir el trabajo de toda su vida".

TE RECOMENDAMOS EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

PUEDES VER: Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

El inicio de la disputa

En el 2014, el empresario Roberto de Romaña entregó su casa familiar a Giancarlo Saucedo, quien asegura que Jackson Mora tenía a su cargo la administración del lugar como imagen de las inversiones y bienes, mas no la titularidad del domicilio. Saucedo asegura que el exluchador creó una empresa con las siglas Fusion Fighting Championship FFC, agregándole "MMA" para registrarla ante la SUNAT. "Un nombre muy parecido, por eso que no nos dábamos cuenta de los problemas", asegura. Sin embargo, las facturaciones favorecían a la empresa de Mora.

Por su parte, el ecuatoriano Javier 'El Cholo' Basurto indicó que "todos te van a decir lo mismo, de que a todos les deben. Me debe plata de mis tarjetas propias", aseguró. También afirmó que el exesposo de Tilsa Lozano se aprovechó de su posición, pues los futuros deportistas veían en él una oportunidad para pelear en FFC, pero "en realidad nunca trascendieron". En la misma línea, Basurto reveló que Jackson Mora le "desgració" la carrera a un peleador con proyección internacional que ahora debe andar con seguridad privada ante las constantes amenazas del exesposo de Tilsa Lozano.

Jackson Mora da su descargo

Ante la consulta sobre si le colocó rivales "fáciles" al peleador Andrés Santillana, Jackson Mora recalcó que esta acción no es ilegal y que "pasa en el fútbol, como pasa en cualquier deporte. A todo peleador, o a todo deportista, le armas una carrera, le vas poniendo rivales de menos a más", aseguró. Subrayó que es parte del proceso de formación de un peleador.

Asimismo, Mora se mostró indignado y aseguró que jamás fue socio de Giancarlo Saucedo, y que solo fue contratado por Romaña para desprestigiar su imagen. Aunque se deslinda de arreglar resultados, sostuvo: "Es imposible que yo manipule algún resultado. Puedes preguntarle al presidente de la Comisión Atlética, a los jueces, si alguna vez yo me he metido", declaró para Día D.

Según Mora, la palabra "aceitar" hacía referencia a una forma de apoyar al deportista cuando estaban sin trabajo, ya que él los apoyaba económicamente para que pudieran continuar entrenando. Finalmente, el abogado de Jackson Mora aseguró que su cliente en ningún momento se ha atribuido la condición de propietario del inmueble en disputa.