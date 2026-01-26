HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Jackson Mora enfrenta denuncia por presunta estafa a deportistas y desvío de fondos mediante empresa fantasma

El exesposo de Tilsa Lozano se defendió de las acusaciones en su contra y aseguró que es imposible que haya manipulado las peleas para favorecer a sus peleadores.

Jackson Mora se defiende de acusaciones en su contra Foto: Composición LR
Jackson Mora se defiende de acusaciones en su contra Foto: Composición LR | Instagram / Captura de ATV

El exluchador de artes marciales mixta Jackson Mora es acusado por su exsocio, Giancarlos Saucedo, así como por algunos de sus pupilos, de presuntamente arreglar peleas, no pagar a los luchadores, "aceitar" a jueces y de estafar a los socios de Fusion Fighting Championship (FFC), una de las productoras de MMA más importantes de Latinoamérica y semilleros de luchadores. 

Según lo expuesto por Día D, el exesposo de Tilsa Lozano registró una nueva razón social con las mismas iniciales de FFC para, según Saucedo, desviar fondos y apropiarse de la propiedad donde funcionaba el centro de entrenamiento y alojamiento de los deportistas. Ante ello, Mora ha asegurado que se trata de un intento de "destruir el trabajo de toda su vida". 

TE RECOMENDAMOS

EL VERDADERO PODER DE LAS RUNAS: SEÑALES Y ERRORES COMUNES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y CAMILLE

PUEDES VER: Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

lr.pe

El inicio de la disputa

En el 2014, el empresario Roberto de Romaña entregó su casa familiar a Giancarlo Saucedo, quien asegura que Jackson Mora tenía a su cargo la administración del lugar como imagen de las inversiones y bienes, mas no la titularidad del domicilio. Saucedo asegura que el exluchador creó una empresa con las siglas Fusion Fighting Championship FFC, agregándole "MMA" para registrarla ante la SUNAT. "Un nombre muy parecido, por eso que no nos dábamos cuenta de los problemas", asegura. Sin embargo, las facturaciones favorecían a la empresa de Mora.

Por su parte, el ecuatoriano Javier 'El Cholo' Basurto indicó que "todos te van a decir lo mismo, de que a todos les deben. Me debe plata de mis tarjetas propias", aseguró. También afirmó que el exesposo de Tilsa Lozano se aprovechó de su posición, pues los futuros deportistas veían en él una oportunidad para pelear en FFC, pero "en realidad nunca trascendieron". En la misma línea, Basurto reveló que Jackson Mora le "desgració" la carrera a un peleador con proyección internacional que ahora debe andar con seguridad privada ante las constantes amenazas del exesposo de Tilsa Lozano.

PUEDES VER: Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: 'Estaba ansiosa'

lr.pe

Jackson Mora da su descargo 

Ante la consulta sobre si le colocó rivales "fáciles" al peleador Andrés Santillana, Jackson Mora recalcó que esta acción no es ilegal y que "pasa en el fútbol, como pasa en cualquier deporte. A todo peleador, o a todo deportista, le armas una carrera, le vas poniendo rivales de menos a más", aseguró. Subrayó que es parte del proceso de formación de un peleador. 

Asimismo, Mora se mostró indignado y aseguró que jamás fue socio de Giancarlo Saucedo, y que solo fue contratado por Romaña para desprestigiar su imagen. Aunque se deslinda de arreglar resultados, sostuvo: "Es imposible que yo manipule algún resultado. Puedes preguntarle al presidente de la Comisión Atlética, a los jueces, si alguna vez yo me he metido", declaró para Día D. 

Según Mora, la palabra "aceitar" hacía referencia a una forma de apoyar al deportista cuando estaban sin trabajo, ya que él los apoyaba económicamente para que pudieran continuar entrenando. Finalmente, el abogado de Jackson Mora aseguró que su cliente en ningún momento se ha atribuido la condición de propietario del inmueble en disputa. 

Notas relacionadas
Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

Tilsa Lozano expone a Jackson Mora y asegura que criticaba a Shirley Arica pese a haber salido con ella

LEER MÁS
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: “Estaba ansiosa”

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora fue su “pañuelo de lágrimas” tras ruptura con Miguel Hidalgo: “Estaba ansiosa”

LEER MÁS
Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

Tilsa Lozano confiesa que Jackson Mora le negó su relación con Olinda Castañeda: “Nada que ver”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

Mall ‘KM 40’ de Farfán a más de un año de inaugurado: imágenes muestran escasa presencia de público

LEER MÁS
Tony Succar expone maltrato en un hotel de Estados Unidos: fue retirado del establecimiento junto con su padre de 71 años

Tony Succar expone maltrato en un hotel de Estados Unidos: fue retirado del establecimiento junto con su padre de 71 años

LEER MÁS
Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

Tula Rodríguez muestra cómo luce en la actualidad el mall 'KM 40' de Jefferson Farfán: "A César lo del César"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado del Barcelona - Copenhagen por la clasificación a octavos de final de la Champions League

Curso del MTC permitirá a conductores infractores recuperar hasta 50 puntos en su licencia

Vía Expresa Santa Rosa avanza pese a alertas en contrato y de costos, reveladas por la Defensoría

Espectáculos

Fiscalía excluye a Melissa Klug de investigación por agresión de Bryan Torres contra su hija Samahara Lobatón

Tony Succar expone maltrato en un hotel de Estados Unidos: fue retirado del establecimiento junto con su padre de 71 años

La reflexión de Gisela Valcárcel por su cumpleaños 63 en medio de su regreso a la TV: "Hoy me siento libre"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

“Tío Johnny” Yang pidió al gobierno de Jerí ampliar plazo de concesión de hidroeléctrica

Delia Espinoza, destituida como fiscal suprema por Junta Nacional de Justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025