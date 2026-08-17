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Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y ‘Scream’, a los 36 años

La actriz estadounidense inició su carrera desde la infancia y construyó una extensa trayectoria en cine y televisión, convirtiéndose con los años en una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y ‘Scream’, a los 36 años. Foto: AFP
Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y ‘Scream’, a los 36 años. Foto: AFP
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Hayden Panettiere, actriz recordada por su actuación en ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y la franquicia ‘Scream’, murió este domingo 16 de agosto a los 36 años. La noticia fue confirmada por su representante a ABC News, quien informó el fallecimiento de la intérprete.

Su padre, Skip Panettiere, también se pronunció tras conocerse la noticia y destacó el impacto que tuvo la actriz en la vida de quienes la conocieron y de los millones de seguidores que siguieron su carrera. "Es con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden", señaló en un mensaje.

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¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta el momento, no se ha informado la causa de muerte de Hayden Panettiere ni las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento. Su representante confirmó la noticia, pero no brindó mayores detalles sobre el deceso.

Durante los últimos años, la actriz había hablado públicamente sobre diferentes episodios de su vida personal. En sus memorias, 'This Is Me: A Reckoning', publicadas este año, contó parte de su experiencia como estrella infantil, además de abordar sus problemas con el alcohol y otras sustancias, la depresión posparto y la violencia doméstica.

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¿Quién fue Hayden Panettiere?

Hayden Leslie Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, y comenzó su carrera artística desde muy pequeña. A los cuatro años debutó en la telenovela One Life to Live y posteriormente apareció en producciones como Guiding Light, Ally McBeal y Malcolm in the Middle. En cine, durante sus primeros años participó en películas como 'Duelo de titanes' ('Remember the Titans'), Joe Somebody, Raising Helen, Ice Princess y Racing Stripes, además de prestar su voz en A Bug’s Life y Dinosaurio.

En 2006, Panettiere alcanzó mayor reconocimiento entre el público juvenil al protagonizar 'Triunfos robados 3: Todo o nada', donde interpretó a Britney Allen. Ese mismo año llegó uno de los papeles más importantes de su carrera: Claire Bennet en 'Héroes', la popular porrista con poderes de regeneración que convirtió a la actriz en una estrella internacional.

Otro de sus personajes más recordados fue Juliette Barnes en 'Nashville', serie en la que interpretó a una joven estrella de la música country y que también le permitió desarrollar su faceta como cantante. Además, en cine asumió el papel de Kirby Reed en 'Scream 4', personaje que retomó años después en Scream VI, estrenada en 2023.

A lo largo de su carrera también participó en producciones como I Love You, Beth Cooper, Shanghai Kiss, Fireflies in the Garden y Custody, además de trabajos de voz y videojuegos como Kingdom Hearts y Until Dawn.

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