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Hija de Melissa Klug deja de trabajar como abogada tras embarazo e impacta con nuevo oficio: “Le va súper bien”

Melissa Klug sorprendió al revelar que su hija mayor, Gianella Marquina Klug, dejó de ejercer como abogada a los 26 años.

Gianella Marquina Klug es la primera hija que tuvo Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
Gianella Marquina Klug es la primera hija que tuvo Melissa Klug. Foto: Composición LR/Instagram.
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Melissa Klug concedió una extensa entrevista en la que habló de cada uno de sus hijos. Sin embargo, la declaración que más llamó la atención fue la relacionada con Gianella Marquina Klug, su hija abogada de 26 años, quien hace semanas anunció que se convertirá en madre por primera vez.

Cabe recordar que Marquina Klug se graduó en 2024 tras culminar la carrera de Derecho en una importante universidad de Lima. Esto llenó de orgullo a sus padres, Melissa Klug y Raúl Marquina, quienes asistieron junto con sus respectivas parejas a la ceremonia de graduación y expresaron su deseo de que ejerciera la profesión y se hiciera un nombre como abogada.

Sin embargo, la 'Blanca de Chucuito' acaba de confirmar que su hija decidió abandonar su profesión y reveló el nuevo oficio al que ahora se dedica.

Gianella Marquina junto a su madre Melissa Klug y su padre Raúl Marquina. Foto: Instagram.

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¿Cuál es el nuevo trabajo de Gianella Marquina Klug?

Durante una entrevista con Trome, Melissa Klug reveló que Gianella Marquina ejerció con éxito como abogada y trabajó para el Estado. Sin embargo, confirmó que su hija decidió dejar de ejercer para dedicarse por completo a su nueva faceta como creadora de contenido para redes sociales.

“Gianella ya terminó su carrera hace años, ejerció también, estuvo trabajando para el Estado. Pero es más blogger, trabaja con marcas. Ahorita acaba de regresar de Chile, se fue a una alfombra roja con varias marcas y le va súper bien”, señaló la empresaria.

Además, contó que su hija mayor lleva una vida independiente y convive con su pareja, padre de su bebé. “Ya vive con su novio más de dos años y medio”, expresó.

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Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, anuncia que está embarazada

El 31 de mayo, Gianella Marquina anunció públicamente que está embarazada. La noticia desató la emoción entre sus seguidores, pues será el primer hijo de la hija de Melissa Klug.

En su publicación, la ahora creadora de contenido compartió una fotografía junto a su pareja, aunque sin mostrar sus rostros. En la imagen también dejó ver su pancita y la ecografía que confirmaba su embarazo. Su padre, su madre y sus hermanas la felicitaron por esta nueva etapa de su vida.

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