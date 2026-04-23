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Hombre ampayado besando apasionadamente a Tilsa Lozano revela que es muy amigo de Jackson Mora: "Hemos entrenado años"

Tilsa Lozano vuelve al centro de la polémica tras difundirse imágenes con Andrés Muñoz en Colombia. El arquitecto rompió su silencio y aclaró su vínculo con Jackson Mora, con quien comparte una cercana amistad.

Tilsa Lozano habría encontrado nuevamente el amor. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Tilsa Lozano habría encontrado nuevamente el amor. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Tilsa Lozano vuelve a acaparar la atención mediática luego de la emisión de imágenes en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde se le observa en actitud afectuosa con Andrés Muñoz durante un viaje a Colombia. El material audiovisual, difundido recientemente, desató especulaciones sobre una posible nueva relación sentimental en la vida de la exmodelo.

El interés público no solo se centró en la cercanía entre Tilsa Lozano y su acompañante, sino también en la identidad de él. Andrés Muñoz, arquitecto de profesión, decidió pronunciarse tras la polémica y responder a los cuestionamientos, especialmente por su vínculo previo con Jackson Mora, expareja de la figura televisiva.

PUEDES VER: Protagonista del ampay con Tilsa Lozano rompe su silencio: confirma que está separado y aclara su relación con la exmodelo

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Andrés Muñoz revela que es muy amigo de Jackson Mora, ex de Tilsa Lozano

En medio del revuelo generado por las imágenes, Muñoz aclaró que mantiene una relación de amistad con Jackson Mora desde hace varios años. Según explicó, ambos compartieron entrenamientos durante largo tiempo, lo que fortaleció su cercanía personal.

“Sí, hemos entrenado años, ya sé por dónde va el tema, pero no hay ningún problema. Hemos sido amigos, hemos entrenado años y todo bien”, declaró, descartando cualquier tipo de conflicto con el exboxeador.

El arquitecto también enfatizó que la polémica ha sido interpretada de forma exagerada y que su relación con Jackson Mora no se ha visto afectada por la difusión del reportaje. Asimismo, dejó entrever cierta incomodidad por la exposición mediática, señalando que su reacción inicial se debió a una molestia personal frente a la forma en que se difundieron las imágenes.

PUEDES VER: ¿Quién es el hombre que fue ampayado con Tilsa Lozano y por qué genera revuelo tras negar a la conductora?

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Tilsa Lozano se luce muy cercana a Andrés Muñoz

Las escenas emitidas muestran a Tilsa Lozano compartiendo diversos momentos con Andrés Muñoz en Colombia, incluyendo gestos de cercanía, complicidad y situaciones cotidianas que reflejan confianza entre ambos. Estas imágenes fueron interpretadas rápidamente como indicios de un posible vínculo amoroso.

Pese a ello, el propio Andrés Muñoz evitó confirmar una relación sentimental, limitándose a señalar que existe una cercanía previa con Tilsa Lozano. La exconductora, por su parte, no ha brindado declaraciones públicas adicionales tras la difusión del ampay.

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