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Alejandra Baigorria recordó la conversación que sostuvo con Onelia Molina tras el polémico 'ampay' de Said Palao en un yate en Argentina y aseguró que se sintió traicionada cuando la odontóloga lo compartió en el programa de Magaly Medina, en medio del delicado momento que atravesaba su relación con el integrante de 'Esto es guerra'.

"Yo pequé de tarada, buena, burra, de tarada y de todos los adjetivos", afirmó la popular 'Gringa de Gamarra' y marcó distancia de manera definitiva con la expareja de Mario Irivarren, dejando entrever que la confianza entre ambas quedó completamente rota.

Alejandra Baigorria asegura que perdió la confianza en Onelia Molina

Durante la entrevista con Israel Dreyfus en el pódcast 'Sin más que decir', Alejandra Baigorria fue consultada directamente sobre la relación que mantiene con Onelia Molina tras la polémica del ampay en Argentina. "Ya no quiero hablar de esa mujer, que siga con reality donde pueda figurar, conmigo no. Porque hay cosas que no se hablan, sea lo que sea, uno tiene que tener los valores bien puestos", expresó la empresaria.

Antes de las recientes declaraciones de la empresaria, la odontóloga había hablado públicamente sobre el difícil momento que atravesaba Alejandra Baigorria luego de la difusión del 'ampay' de Said Palao. En aquella oportunidad, la integrante de 'Esto es guerra' manifestó que comprendía la situación y aseguró que mantenía empatía hacia ella.

Onelia Molina reveló que Alejandra Baigorria la buscó tras el 'ampay' de Said Palao

La odontóloga sorprendió al revelar que ambas sí mantuvieron comunicación después de que se emitieran las imágenes. Según contó, fue la propia Alejandra Baigorria quien tomó la iniciativa de escribirle, aunque ella recién leyó el mensaje varios días después.

Más adelante explicó cómo ocurrió ese intercambio de mensajes. "Sí, yo hablé con Alejandra. Creo que todo esto pasó el martes, porque el lunes dormí tranquila. El viernes me pongo a ver mensajes y uno de ellos fue de Alejandra, recién el viernes me di cuenta, imagínate", señaló durante el pódcast 'Doble Sentido'.

En ese entonces, la integrante de 'Esto es guerra' aseguró que su intención nunca fue perjudicar a la empresaria. "No me gusta llevarme mal con nadie y si en estos momentos tengo que hablar con ella, lo voy a hacer. Es una mujer que está muy lastimada, que está triste, afectada, ¿y por qué no ayudarla para que esté tranquila?", concluyó.