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Magaly Medina estalla contra Alejandra Baigorria por defender a Said Palao tras ampay y le advierte: "Quién sabe qué hará él más adelante"

La polémica entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria se intensifica luego de que la empresaria reapareciera con su esposo, Said Palao, en público tras el ampay en Argentina y lo defendiera ante la prensa.

Magaly Medina expuso las imágenes de Said Palao con Mario Irivarren en una fiesta en Argentina con mujeres que no eran sus parejas.
Magaly Medina expuso las imágenes de Said Palao con Mario Irivarren en una fiesta en Argentina con mujeres que no eran sus parejas. | Foto: composición LR/Instagram/ATV
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La polémica entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria sumó un nuevo capítulo tras el ampay de Said Palao en un yate en Argentina. Durante la presentación de su nuevo emprendimiento, la empresaria no solo compartió un efusivo beso con su esposo, sino que también lo defendió públicamente y se ofuscó al ser consultada sobre la confianza que depositaba en él, pese a las imágenes que generaron especulaciones sobre una supuesta infidelidad.

Esa postura fue cuestionada duramente en ‘Magaly TV, la firme’, donde la conductora criticó la reacción de Baigorria frente a la prensa y dejó en claro que jamás actuaría de la misma manera. Para la popular ‘Urraca’, la empresaria expuso su crisis sentimental al aparecer llorando en televisión y luego pedir tiempo para pensar en el futuro de su relación, por lo que resultaba lógico que los medios insistieran en el tema. Además, la periodista no dudó en lanzarle una advertencia a la ‘Gringa de Gamarra’.

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“En mi caso, yo soy moralista porque me da la gana hacerlo, porque así es como pienso, así es como me quiero, así es como me valoro. El día que algo así me pase ya todo el mundo sabe lo que yo voy a hacer. No voy a hacer lo de Alejandra”, aseguró Magaly.

Más adelante, la conductora del programa de espectáculos fue todavía más tajante y marcó una distancia de la decisión de Alejandra Baigorria: “A mí no me pongas en tu bolsa. Aquellos que dicen que se sientan a criticar y que tienen esposos... A mí ponme los cachos y ya sabes por dónde diablos sales”. Con esa frase, dejó claro que no todas las personas reaccionan igual frente a una crisis sentimental y que ella nunca justificaría una infidelidad de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

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En ese contexto, Magaly también cuestionó la forma en que la ‘Gringa de Gamarra’ enfrentó las preguntas de los reporteros, cuestionando su postura tras perdonar a Said Palao. “Si lo perdonaste, asúmelo. Di: ‘Sí, lo amo demasiado, me pidió perdón y decidí darle otra oportunidad para reconstruir la confianza’. Esa era la respuesta”, manifestó.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre el futuro de la relación, que enfrentó rumores de un quiebre tras el ampay en Argentina, aunque posteriormente la pareja volvió a aparecer unida. “Ahora este, con su cara de tonto, que está calladito escuchando todo lo que tú hablas, quién sabe qué hará más adelante. No queremos tener boca salada, pero quién sabe qué hará más adelante… Ojalá algún día no tenga él que volverte a hacer llorar. Ojalá”, sentenció.

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