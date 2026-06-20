Ampay de Mario Irivarren con mujer que no era Onelia Molina fue expuesto por Magaly Medina. | Foto: composición La Manada Galática / ATV / La Sustancia

Ampay de Mario Irivarren con mujer que no era Onelia Molina fue expuesto por Magaly Medina. | Foto: composición La Manada Galática / ATV / La Sustancia

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El padre de Mario Irivarren sorprendió al público al contar por primera vez cómo reaccionó al ver el ampay de su hijo en televisión. Moisés Irivarren, conocido entre sus allegados como ‘Don Cava’, se convirtió en protagonista inesperado de una transmisión en vivo de ‘La Manada Galática’, donde habló tanto de Onelia Molina como de la impresión que le causó enterarse de la infidelidad de Mario.

La revelación ocurrió durante una edición culinaria del espacio digital, en la que también participaba el progenitor de Laura Spoya. Fiel a su estilo pícaro, ‘Don Cava’ lanzó una respuesta que descolocó al influencer y lo llevó a intentar silenciarlo, aunque sin éxito, con lo que dejó al público una escena tan espontánea como reveladora.

Padre de Mario Irivarren confiesa su reacción al ver el ampay de su hijo

Durante la transmisión de ‘La Manada Galática’, la producción quiso saber cómo había reaccionado Moisés Irivarren al ver el ampay de su hijo, quien fue expuesto por ‘Magaly TV, la firme’ besando a otra mujer que no era Onelia Molina en una fiesta en yate en Argentina. Ante la pregunta, el popular ‘Don Cava’ no dudó en responder con su estilo directo: “Ahí sí me agarras, ¿qué te puse? Le mandé un mensaje y le dije…”.

Mario, sorprendido, intervino con humor: “Ni me acuerdo qué pusiste…”. Fue entonces cuando su padre reveló la frase exacta que envió aquella vez: “Le puse: ‘Bienvenido al club’”. La respuesta generó risas en el set y dejó en evidencia la picardía con la que suele expresarse.

El intercambio continuó con el influencer de 35 años reprochándole entre carcajadas: “Eres bien malcriado, no hay respeto”. Ante esa situación, ‘Don Cava’ se defendió y dejó claro que su personalidad es así: “¿Para qué me preguntan? ¿Para qué me traen si saben cómo soy?”, sentenció.

Más adelante, el padre de Mario Irivarren aseguró que la situación lo sorprendió porque había visto cómo chicas guapas se acercaban a su hijo, pero él no las aceptaba. “Me llamó la atención porque he estado presente varias veces en que chicas muy bonitas han querido asediar a Mario, pero siempre toreaba la situación”, agregó. Por su parte, el ex de Onelia Molina lanzó una frase que generó sorpresa en el set y provocó una expresión de incredulidad en Laura Spoya: “Soy una víctima de las circunstancias”, alegó entre risas.