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Alejandra Baigorria protagonizó un tenso momento durante el lanzamiento de su campaña 'Agarra tu gringa', luego de que una reportera le preguntara por el recordado 'ampay' de su esposo, Said Palao, durante un viaje a Argentina, lo que provocó una fuerte crisis en su matrimonio.

Luego de su evidente reconciliación con el integrante de 'Esto es guerra', la empresaria se mostró incómoda cuando la comunicadora mencionó unas presuntas imágenes en las que su esposo aparecía con otras mujeres en un yate y respondió con firmeza: "¿Dónde están las otras imágenes? A ver, enséñamelas… no calumnies pues, si vas a hablar, habla con pruebas".

Alejandra Baigorria enfrenta a reportera por preguntas sobre el 'ampay' de Said Palao

La ‘Gringa de Gamarra’ asistió al evento acompañada por Said Palao, su hermano, Sergio Baigorria; su suegro, Steve Palao, y otros influencers. Aunque la actividad tenía como objetivo presentar su nueva campaña, las preguntas sobre el ‘ampay’ y reconciliación con su esposo terminaron acaparando la atención de la prensa.

Antes del incómodo momento, la exchica reality aseguró que con los años ha aprendido a convivir con las críticas y que muchas de ellas le han servido para crecer tanto en lo personal como en lo profesional. "Yo soy un blanco de críticas, lo asumo y lo respeto. Yo simplemente recibo las críticas, algunas no las comparto, otras sí. Si yo vengo creciendo es gracias a las críticas constructivas. Yo siempre he dicho: mientras más me quieren hundir, más salgo a flote", manifestó.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando una reportera le consultó cómo había logrado reconstruir la confianza en su matrimonio después del 'ampay' protagonizado por Said Palao. Alejandra reaccionó preguntando: "¿De qué?". Cuando la periodista precisó que se refería a las imágenes del yate, la empresaria respondió: "Pero ¿qué viste tú en las imágenes?".

La tensión aumentó cuando la reportera afirmó que existían imágenes en las que otras mujeres tocaban la espalda de Said Palao. Frente a ello, Alejandra respondió inicialmente: "Yo sabía que estaba en un yate". Incluso, el deportista intentó intervenir para dar por terminado el tema, pero ella decidió responder personalmente y dejó en claro que su confianza en él nunca estuvo en duda. "Mi confianza nunca se destruyó", afirmó.

Alejandra Baigorria asegura que siempre confió en Said Palao

Tras el intercambio con Alejandra Baigorria, la reportera aclaró que no buscaba acusar a nadie y que solo pretendía conocer cómo había fortalecido la confianza en su matrimonio. Ante ello, la empresaria reiteró que nunca sintió que su relación con Said Palao estuviera en riesgo y aseguró que las especulaciones no afectaron su vida personal.

"Tengo un chaleco antibalas. Está haciendo su trabajo para poder tener vistas y eso es normal, yo lo entiendo. ¿Tu trabajo no es tener vistas?... mi confianza nunca se destruyó", respondió la empresaria, restando importancia a la polémica generada por el viaje de su esposo.

Por su parte, Said Palao también tomó la palabra y cuestionó que la conferencia de prensa terminara enfocándose en la controversia y no en el emprendimiento de su esposa. "La entrevista no es para estar aclarando ese tipo de comentarios malintencionados porque acá estamos lanzando una empresa", sostuvo.

"No pasa nada, sería increíble pensar que todas las parejas son perfectas... nadie tiene por qué decirme qué hago o no hago con mi vida, esa es mi vida personal y ya está. Si yo tengo la información que tengo es en cuatro paredes, es mía. Yo y mi familia estamos contentos", agregó la empresaria.