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La animadora infantil Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely fueron una de las parejas más estables de la farándula local, sin embargo, en el 2019, se dio la ruptura definitiva. Años después de aquella etapa, la conductora de televisión abrió su corazón y dio detalles de uno de los episodios más duros de su vida personal.

“¿En qué momento Karina Rivera tocó fondo, donde dijiste: ‘Señor mío, me rindo, no doy más’”, preguntó Claudia Portocarrero en su podcast, a lo que la animadora infantil confesó que la primera ruptura con Orlando Fundichely, padre de sus dos hijas menores, la llevó a una depresión profunda.

“Yo creo que fue una de las tantas separaciones que tuve con Orlando, con mi expareja. La primera, que fue la que me marcó. Eso que caes al piso y que dices: ‘No, esto no puede ser. ¿Por qué me está pasando a mí si uno entrega todo?’. Ahí entré en profunda depresión”, declaró Karina Rivera en el podcast ‘Transformándonos’.

Karina Rivera tocó fondo tras terminar con Orlando Fundichely

Según Karina Rivera, antes de la primera ruptura con Orlando Fundichely, ella no sabía lo que era atravesar una depresión. “Me consideraba afortunadísima de poder estar feliz e irradiar felicidad, pero cuando uno tiene un golpe en la vida, aprendí a no juzgar”, señaló.

Asimismo, la conductora del recordado programa ‘Karina y Timoteo’ contó cómo hizo para que sus hijos no se dieran cuenta de la situación. Contó que esperaba que ellos vayan al colegio para volver a la casa. Se volvía a levantar cuando llegaban sus pequeños.

Si bien recalcó que respeta el trabajo de los psicólogos, Rivera sostuvo que de ella misma salió las ganas de salir adelante. "Si tú no te haces fuerte, si tú no te hablas, si tú no te miras al espejo y miras tu alma y no dices: ‘Yo con medicación no voy a salir, yo tengo que aprender a ser fuerte porque tengo hijos’“, expresó.

“Yo miraba adentro y yo decía: ‘Hoy es un día más de oportunidades, hoy puedo, hoy tengo la dicha, hoy me funciona todo. ¿Por qué no puedo arrancar? ¿Por qué no puedo prender el motor de mi alma y caminar?’. Me levantaba así, llorando. No es fácil, lo sé”, añadió.

Finalmente, Karina Rivera subrayó que el amor por sus pequeños la impulsó a recuperarse. “Por mis hijos tengo que salir adelante. Ellos eran mi motor. Además, estoy cerrándome puertas. Yo no vine a este mundo a llorar, uno viene a este mundo a ser feliz, uno viene a este mundo a aprender a amar. Y si esa parte del amor no funcionó de esa manera, pues encontraré la forma”, afirmó.