HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magdyel Ugaz sorprende con publicación para Sergio George tras ser captados juntos y avivan rumores de romance

La cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George volvió a llamar la atención tras una publicación de la actriz durante el concierto del Grupo Niche, donde ambos fueron captados juntos.

Magdyel Ugaz y Sergio George son captados juntos en concierto. Foto: composición LR/Instarándula
Magdyel Ugaz y Sergio George son captados juntos en concierto. Foto: composición LR/Instarándula
Escuchar
Resumen
Compartir

Magdyel Ugaz fue captada junto con Sergio George durante el concierto del Grupo Niche en el Teatro Nacional. La actriz compartió además una especial publicación en sus redes sociales en la que etiquetó al productor musical, mientras él tocaba el teclado durante la presentación del grupo de salsa, acompañando el momento con emojis de corazones y palmas.

El encuentro ocurre luego de que la protagonista de ‘Señora del destino’ declarara sobre un posible romance entre ambos. “Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él… hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como que ha sido parte de mi infancia”, comentó para ‘América espectáculos’.

Magdyel Ugaz y Sergio George

Magdyel Ugaz y Sergio George

PUEDES VER: Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

lr.pe

Magdyel Ugaz dedica publicación a Sergio George tras concierto del Grupo Niche

La primera fecha del concierto del Grupo Niche se realizó el 13 de agosto en el Teatro Nacional, donde Magdyel Ugaz y Sergio George fueron captados juntos entre el público. Las imágenes fueron difundidas por el portal Instarándula y rápidamente volvieron a poner bajo los reflectores la relación entre la actriz y el productor musical.

Durante el espectáculo, Sergio George estuvo tocando el teclado mientras el grupo interpretaba la canción 'Sin sentimientos'. Tras la presentación, la popular 'Teresita' realizó una publicación especial en su cuenta oficial, etiquetando al músico y acompañando el registro con emojis de corazones y palmas.

La cercanía entre ambos vuelve a llamar la atención después de que el productor musical de 65 años contara públicamente que está conociendo a la actriz peruana. Las especulaciones sobre un romance comenzaron a tomar fuerza luego de que ambos fueran vistos cercanos durante el cumpleaños de la artista.

Magdyel Ugaz y Sergio George

Magdyel Ugaz y Sergio George

PUEDES VER: Magdyel Ugaz rompe su silencio tras revelarse que se está conociendo con Sergio George: "Le tengo mucho cariño"

lr.pe

Magdyel Ugaz habló sobre su vínculo con Sergio George

Semanas atrás, Magdyel Ugaz, de 42 años, se pronunció públicamente sobre los rumores que surgieron tras las declaraciones de Sergio George. "Es muy loco porque yo estoy acá en mi país y claro, él mueve mucha prensa de distintos lugares. Hace un buen tiempo mi vida privada se mantiene muy al margen y esto sí me movió", sostuvo.

Asimismo, la actriz explicó que siente admiración por el trabajo del músico especialmente porque algunas de las canciones que produjo forman parte de sus recuerdos. "Hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como que ha sido parte de mi infancia", manifestó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

Yahaira Plasencia rompe su silencio tras inesperado vínculo entre Sergio George y Magdyel Ugaz: "Todo se ve muy..."

LEER MÁS
¿Lo chotea? Magdyel Ugaz se sincera sobre su cercanía con Sergio George: "Ha sido parte de mi infancia"

¿Lo chotea? Magdyel Ugaz se sincera sobre su cercanía con Sergio George: "Ha sido parte de mi infancia"

LEER MÁS
Magdyel Ugaz rompe su silencio tras revelarse que se está conociendo con Sergio George: "Le tengo mucho cariño"

Magdyel Ugaz rompe su silencio tras revelarse que se está conociendo con Sergio George: "Le tengo mucho cariño"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

Paolo Guerrero pide disculpas y explica por qué siguió a Alondra García Miró en Instagram: "He estado experimentando actividad inusual"

LEER MÁS
César Sánchez, exdirector de La Bella Luz, reaparece en público y es abucheado tras ser captado en centro comercial: "Asqueroso"

César Sánchez, exdirector de La Bella Luz, reaparece en público y es abucheado tras ser captado en centro comercial: "Asqueroso"

LEER MÁS
Paolo Guerrero vuelve a seguir a Alondra García Miró en Instagram y repostea una de sus publicaciones

Paolo Guerrero vuelve a seguir a Alondra García Miró en Instagram y repostea una de sus publicaciones

LEER MÁS
María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

María Pía Copello revela que su hijo mayor fue internado en UCI tras sufrir trágico accidente: “Nunca lo compartí”

LEER MÁS
Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, fue coronada como reina nacional y representará a Perú en Colombia

Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, fue coronada como reina nacional y representará a Perú en Colombia

LEER MÁS
Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

Sheyla Rojas admite por primera vez que le encanta ser mantenida y hace cruda confesión sobre su realidad: "Empezar de cero"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025