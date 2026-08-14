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Magdyel Ugaz fue captada junto con Sergio George durante el concierto del Grupo Niche en el Teatro Nacional. La actriz compartió además una especial publicación en sus redes sociales en la que etiquetó al productor musical, mientras él tocaba el teclado durante la presentación del grupo de salsa, acompañando el momento con emojis de corazones y palmas.

El encuentro ocurre luego de que la protagonista de ‘Señora del destino’ declarara sobre un posible romance entre ambos. “Recién lo estoy conociendo. Yo me crucé con él hace unos meses, he conversado con él… hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como que ha sido parte de mi infancia”, comentó para ‘América espectáculos’.

Magdyel Ugaz y Sergio George

Magdyel Ugaz dedica publicación a Sergio George tras concierto del Grupo Niche

La primera fecha del concierto del Grupo Niche se realizó el 13 de agosto en el Teatro Nacional, donde Magdyel Ugaz y Sergio George fueron captados juntos entre el público. Las imágenes fueron difundidas por el portal Instarándula y rápidamente volvieron a poner bajo los reflectores la relación entre la actriz y el productor musical.

Durante el espectáculo, Sergio George estuvo tocando el teclado mientras el grupo interpretaba la canción 'Sin sentimientos'. Tras la presentación, la popular 'Teresita' realizó una publicación especial en su cuenta oficial, etiquetando al músico y acompañando el registro con emojis de corazones y palmas.

La cercanía entre ambos vuelve a llamar la atención después de que el productor musical de 65 años contara públicamente que está conociendo a la actriz peruana. Las especulaciones sobre un romance comenzaron a tomar fuerza luego de que ambos fueran vistos cercanos durante el cumpleaños de la artista.

Magdyel Ugaz y Sergio George

Magdyel Ugaz habló sobre su vínculo con Sergio George

Semanas atrás, Magdyel Ugaz, de 42 años, se pronunció públicamente sobre los rumores que surgieron tras las declaraciones de Sergio George. "Es muy loco porque yo estoy acá en mi país y claro, él mueve mucha prensa de distintos lugares. Hace un buen tiempo mi vida privada se mantiene muy al margen y esto sí me movió", sostuvo.

Asimismo, la actriz explicó que siente admiración por el trabajo del músico especialmente porque algunas de las canciones que produjo forman parte de sus recuerdos. "Hay canciones demasiado icónicas que él produjo y es como que ha sido parte de mi infancia", manifestó.