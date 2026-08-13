Ethel Pozo revela su vínculo con extrabajador de Michelle Alexander denunciado por actriz: "No lo ves mañosón..."

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Ethel Pozo decidió alzar la voz tras la denuncia presentada por la actriz Patricia Villareal contra Erick García Vilca —exasistente de dirección de Del Barrio Producciones, empresa de Michelle Alexander—, acusado de haberla sometido a un casting privado en su departamento. La conductora e hija de Gisela Valcárcel utilizó su participación en el podcast liderado por María Pía Copello, ‘Sin más que decir’, no solo para expresar su indignación, sino también para sorprender al revelar el vínculo que mantenía con el denunciado.

El caso de la joven intérprete, alumna de los talleres de Del Barrio, fue difundido en ‘Magaly TV, la firme’ junto con imágenes que generaron fuerte impacto y provocaron un rechazo inmediato en la farándula nacional. La denuncia derivó en la separación definitiva de García de la productora y en un contundente pronunciamiento de Alexander. Todo ello ocurre en un contexto sensible, marcado por la investigación que la Fiscalía sigue en torno a la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz por presuntos tocamientos indebidos.

Ethel Pozo expone vínculo con extrabajador de Michelle Alexander

Durante su participación en el podcast, Ethel Pozo expresó su rechazo a las acciones de Erick García Vilca e hizo un llamado a las jóvenes artistas, advirtiéndoles que bajo ninguna circunstancia se realizan audiciones como las que el extrabajador de Michelle Alexander le hizo a Patricia Villareal. “Qué terribles esas imágenes, decepción total... Para las chicas que sueñan con ser actrices, jamás te van a tomar un casting en una casa, con un celular, sin un guion y pedirte que te despojes de la ropa...”, declaró.

En esa línea, la hija de la ‘Señito’ reafirmó la declaración de Michelle: que el denunciado no era director, sino que ocupaba otro cargo en su empresa. Según manifestó, en la productora solo hay tres directores, incluyendo a su propio esposo, Julián Alexander, hermano de Michelle. “Erick no es director. En Del Barrio hay tres directores: Julián, Aldo y Josué. Él (García) es asistente de dirección y el asistente de dirección básicamente está en la escena, digamos, coordinando que el director tenga todo. Tampoco es productor y menos es castinero, productor de casting ni nada (…). Vimos que él había puesto en su Instagram su cargo. Pésimo, jamás va pasar esto... Me da asco pensar que hay hombres como él que le hacen esto a las chicas, aprovechándose del tan anhelado sueño de ser famoso. Una lástima”, precisó.

Más adelante, Pozo hizo una inesperada revelación sobre el vínculo que tenía con Erick García, quien, de acuerdo con su testimonio, es casado y tiene hijos. Según compartió, trabajó con el excolaborador de Del Barrio en más de una serie y, desde su percepción, no aparentaba esconder bajas intenciones, por lo que su comportamiento supuso un fuerte golpe para ella. “Yo he trabajado con él. Lo he visto, he participado en tres de sus novelas... No lo ves agresivo, ni mañosón. Es una doble vida. Vi las imágenes y me sentí decepcionada”, confesó.

En esa línea, compartió que su esposo, Julián Alexander, también experimentó ese sentimiento de desilusión al descubrir el verdadero rostro de García tras la delicada denuncia de Patricia Villareal. “Mi esposo me dijo en la mañana: ‘Me da tanta cólera’. A parte de la decepción, tanto esfuerzo de la empresa que tiene protocolos para todo”, manifestó la hija de Gisela.