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Mujer agrede a Naldy Saldaña durante su ingreso a la Depincri tras denunciar a exdirector musical de La Bella Luz

¡Indignante! Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, fue atacada verbalmente por una mujer al ingresar a la Depincri de San Juan de Lurigancho. La agresión fue captada por la prensa y provocó rechazo.

El ataque ocurrió el jueves 13 de agosto, cuando Naldy Saldaña ingresó a Depincri.
El ataque ocurrió el jueves 13 de agosto, cuando Naldy Saldaña ingresó a Depincri. | Foto: composición LR/Q' Bochinche
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¡Indignante! Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz, fue víctima de agresiones verbales mientras ingresaba a la Depincri de San Juan de Lurigancho el jueves 13 de agosto, tras denunciar al exdirector musical César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos. El ataque fue perpetrado por una mujer, cuyo rostro fue captado por las cámaras de la prensa.

Las imágenes fueron difundidas en programas como ‘Q’ Bochinche’, donde generaron el inmediato rechazo de sus conductores, Mariella Zanetti y Samuel Suárez. Ambos condenaron la hostilidad ejercida contra la cantante y remarcaron la necesidad de respaldar a las mujeres que alzan su voz.

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Mujer agrede a Naldy Saldaña en su ingreso a la Depincri

El arribo de Naldy Saldaña a la Depincri ese jueves provocó una aglomeración de personas. Según relató una reportera de Q’ Bochinche, no solo estuvo presente la prensa, sino también fanáticos y curiosos que siguieron minuto a minuto cómo la artista ingresaba a la dependencia policial acompañada de su seguridad, que intentaba protegerla de las cámaras.

Fue en ese contexto, justo cuando la intérprete desaparecía en el umbral de la unidad, que se escuchó la voz de una mujer que, en tono irónico, le dijo a Naldy: “Di la verdad: te gustó”. Las palabras provocaron la risa sonora de otra fémina y la reacción inmediata de los presentes, incluyendo la prensa, que apuntaron sus cámaras hacia el rostro de la agresora para registrar su expresión de burla.

El nombre de la mujer no fue identificado ni se confirmó si sería detractora de Saldaña o familiar de César Sánchez Chavesta. Sin embargo, sus declaraciones generaron un fuerte impacto en Mariella Zanetti y Samuel Suárez. Sobre lo ocurrido, Zanetti manifestó su rechazo y se dirigió directamente hacia la fémina. “Estamos hablando de una mujer que ha sido vulnerada, su cuerpo, sus valores, su derecho, señora”, criticó.

Por su parte, ‘Samu’ hizo un llamado a que personas que la conocen puedan brindar su nombre y exponerla públicamente.

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