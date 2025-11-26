HOYSuscripcion LR Focus

Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Espectáculos

Karina Rivera se quiebra al hablar de su salida de la TV y ver a María Pía Copello con su programa: “Caí al piso y lloré a mares”

“Caí al piso y me puse a llorar a mares” confesó Karina Rivera, quien reapareció en el pódcast de Milagros Leiva para relatar detalles nunca antes contados sobre su salida del programa ‘Karina y Timoteo’.

Karina Rivera tiene actualmente 56 años, tiene tres hijos y se encuentra separada del actor Orlando Fundichely. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube.
Karina Rivera reapareció tras asistir al pódcast de la periodista Milagros Leiva, emitido por YouTube. Allí, la recordada animadora infantil de ‘Karina y Timoteo’ se quebró al relatar, detalle a detalle, lo que ocurrió el día en que salió de la televisión después de ser reemplazada por María Pía Copello, quien finalmente se quedó con su programa. “Caí al piso y lloré a mares”, expresó.

Cabe recordar que Karina Rivera condujo aquel espacio infantil de América TV que se convirtió en el favorito de los niños y la catapultó a la fama, al lado de Timoteo, el querido dragón interpretado por el actor Ricardo Bonilla.

Karina Rivera se quiebra al recordar que fue reemplazada por María Pía

Tras cumplir cuatro años en el programa, Karina Rivera quedó embarazada y los directivos le pidieron que descanse momentáneamente y sea reemplazada por María Pía. Sin embargo, la ahora conductora de ‘Mande quien mande’ terminó quedándose de forma definitiva en el espacio infantil por decisión del canal, lo que dejó desconcertada o a la presentadora original.

“Quedé embarazada y me dijeron que descanse. Yo sugerí a Ana Karina (Copello) y después a María Pía Copello. La llamaron y ella aceptó estar en mi reemplazo solamente hasta que yo dé a luz, pero cuando di a luz cambiaron el nombre sin avisarme, para mí fue un shock”, contó en un comienzo.

Cuando Milagros Leiva le consultó sobre cómo logró afrontar ese duro momento, Karina Rivera confesó que se echó llorar al enterarse de que María Pía se quedaría con su programa infantil, el cual terminó conduciendo por ocho años.

“Veía el programa todos los sábados estando María Pía, para saber cómo iba por si me tocaba regresar. Yo di a luz a Doris, mi segunda hija, y me enteré, con mi hija en brazos recién nacida, que el programa cambio. Lo único que hice fue caer al piso, me levanté, puse a mi hija en la cuna y me puse a llorar a mares porque no podía entender lo que estaba pasando” relató.

¿Karina Rivera terminó odiando a María Pía por quedarse con su programa?

Karina Rivera quiso dejar en claro que nunca tuvo un problema personal con María Pía tras este doloroso pasaje de su vida profesional. Incluso afirmó que admira a la actual conductora de ‘Mande quien mande’ y señaló que la responsabilidad de lo ocurrido fue de la televisora.   

“Este dolor piensan que es un rencor hacia una persona (María Pía). No ha sido nunca así. Yo al contrario le admiró por todo lo que hace. Es trabajadora. Si fue una estaca muy dura porque me mantuvieron en ese tiempo con engaños a mí”, declaró.

