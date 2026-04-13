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Espectáculos

Karina Rivera se lamenta al anunciar la muerte de querida integrante de su programa ‘Karina y Timoteo’

“Aún no lo puedo creer”, escribió Karina Rivera, conmovida, al enterarse del fallecimiento de la mente maestra detrás de ‘Karina y Timoteo’, recordado programa infantil.

Karina Rivera forma parte del elenco del podcast de María Pía Copello. Foto: Composición LR/Instagram.
Karina Rivera forma parte del elenco del podcast de María Pía Copello. Foto: Composición LR/Instagram.

Karina Rivera fue una de las conductoras más célebres de la televisión peruana en los años noventa, gracias a su trabajo en el programa infantil ‘Karina y Timoteo’, que se ganó el corazón de los niños de esa época.

Sin embargo, la exanimadora de 56 años sacudió las redes sociales al anunciar la muerte de una querida integrante de ese espacio. Se trata de la productora Bianca Casagrande, quien fue la mente maestra detrás del icónico programa. “Aún no lo puedo creer”, escribió Rivera en una emotiva publicación en Instagram.

Bianca Casagrande, productora del recordado programa &#039;Karina y Timoteo&#039;. Foto: Instagram.

Bianca Casagrande, productora del recordado programa 'Karina y Timoteo'. Foto: Instagram.

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Karina Rivera anuncia la muerte de la productora de ‘Karina y Timoteo’

Karina Rivera utilizó su cuenta oficial para anunciar la muerte de Bianca Casagrande, de 74 años, productora del desaparecido espacio infantil Karina y Timoteoy de otros influyentes programas de la televisión peruana.

“Mi querida Bianca Casagrande, amiga y excelente productora no solo de nuestro programa, Karina y Timoteo, sino de muchos otros éxitos de la TV peruana. Hoy me toca despedirte y aún no lo puedo creer. Vuela alto, mi reina”, compartió en un inicio.

Luego, su mensaje finalizó revelando la estrecha relación que mantenía con la productora, con quien compartió varios años de trabajo en ‘Karina y Timoteo’. “Me quedo con nuestras conversaciones, con tu carácter fuerte y protector y, por supuesto, con todo lo que me enseñaste de este mundo loco de la TV. Gracias por tu cariño. Te quedas por siempre en mi corazón”, expresó.

Además, compartió imágenes junto a Bianca Casagrande y al recordado Timoteo.

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¿Quién fue Bianca Casagrande?

Bianca Casagrande fue considerada una de las destacadas productoras de la televisión en Perú y logró sacar adelante programas y telenovelas que marcaron una época en el país. Italiana de nacimiento, llegó a Lima luego de demostrar su talento en Argentina.

El equipo de ‘Del Barrio Producciones’ señaló que Casagrande tenía un ojo innato para detectar talentos antes que otros y que no solo produjo programas, sino que también formó equipos y contribuyó a construir una industria.

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