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César Sánchez, exdirector de La Bella Luz, reaparece en público y es abucheado tras ser captado en centro comercial: "Asqueroso"

César Sánchez Chavesta, denunciado por Naldy Saldaña, recibió el repudio de los transeúntes tras ser captado en un centro comercial de San Juan de Lurigancho.

César Sánchez es captado en centro comercial de San Juan de Lurigancho. Foto: composición LR/Willax
César Sánchez es captado en centro comercial de San Juan de Lurigancho. Foto: composición LR/Willax
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César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, reapareció en público este 14 de agosto luego de acudir a un centro comercial de San Juan de Lurigancho. El investigado, quien enfrenta una denuncia presentada por Naldy Saldaña, fue captado por las cámaras de la prensa cuando ingresaba a una de las tiendas del establecimiento tras brindar sus declaraciones en la Depincri. Sin embargo, su presencia terminó generando tensión cuando tuvo que evacuar el lugar debido al Simulacro Nacional Multipeligro.

Al salir del centro comercial, el tío de Óscar Junior fue reconocido por algunos transeúntes que se encontraban en los exteriores, quienes reaccionaron con abucheos y fuertes calificativos. “Mañoso”, “Depredador”, “Sucio”, “Asqueroso” y “Justicia” fueron algunas de las expresiones que se escucharon mientras el exdirector permanecía rodeado por personas y periodistas.

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César Sánchez fue abucheado al salir del centro comercial

Las imágenes captadas por 'Amor y fuego' muestran a César Sánchez ingresando a una de las tiendas del Mall de San Juan de Lurigancho. El exdirector musical se encontraba en el establecimiento cuando el Simulacro Nacional Multipeligro lo sorprendió y las brigadas del lugar indicaron a los presentes que debían evacuar.

Una vez que salió del centro comercial, el exdirector de La Bella Luz quedó en los exteriores del establecimiento, donde se encontró con un grupo de periodistas y cámaras que se encontraban en el lugar. La presencia de los medios generó que algunos transeúntes lo reconocieran y se acercaran para observar la situación.

En medio del tumulto, varias personas expresaron su rechazo hacia el exdirector de La Bella Luz. “Mañoso”, “Depredador”, “Sucio”, “Asqueroso” y “Justicia” fueron algunos de los gritos que se escucharon mientras César Sánchez permanecía en la avenida esperando un taxi.

El exdirector musical también fue abordado por la prensa. Sin embargo, permaneció en silencio y prefirió no responder las preguntas de los periodistas, quienes intentaron conocer su posición respecto a la denuncia presentada por Naldy Saldaña. El investigado se encontraba sin seguridad y tuvo que permanecer durante varios minutos en medio de la expectativa generada por su aparición pública.

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César Sánchez llegó temprano a la Depincri de San Juan de Lurigancho

Horas antes de su aparición en el centro comercial, César Sánchez Chavesta había acudido a la sede policial de San Juan de Lurigancho para continuar con las diligencias relacionadas con la denuncia de Naldy Saldaña.

El exdirector de La Bella Luz llegó alrededor de las 7:30 a. m., pese a que las diligencias estaban previstas aproximadamente para las 11:00 a. m. El investigado acudió acompañado de su abogado y habría utilizado un vehículo con lunas oscurecidas para evitar el contacto con los periodistas que permanecían en los exteriores.

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