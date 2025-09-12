HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Espectáculos

¡Como en la tele! Karina y Timoteo llevan su icónico espectáculo al Parque de la Amistad por sus 30 años

Karina y Timoteo regresan a los escenarios para celebrar 30 años de su exitosa dupla. Con personajes icónicos como Pollito y el Profesor Otto, el espectáculo es apto para toda la familia.

Karina y Timoteo son parte de la infancia de varias generaciones de peruanos. Durante años, llenaron las pantallas de sonrisas, ocurrencias y momentos inolvidables. Fotos: difusión
Karina y Timoteo son parte de la infancia de varias generaciones de peruanos. Durante años, llenaron las pantallas de sonrisas, ocurrencias y momentos inolvidables. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Tras el fin de su circo, Karina y Timoteo regresan a los escenarios con mucha alegría y diversión para seguir celebrando sus 30 años como dupla, esta vez en el Centro de Convenciones Surco, en el Parque de la Amistad, del 18 de setiembre al 12 de octubre del 2025, con funciones de jueves a domingo a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Joinnus y Yape.

Con un show cargado de mucha alegría y diversión, titulado ‘Karina y Timoteo ¡Como en la tele! La fiesta continúa’, la dupla querida de la televisión espera reencontrarse con sus fanáticos para celebrar la gran fiesta de sus 30 años. “Será un reencuentro lleno de juegos, música, bailes y la magia de revivir la televisión en vivo”, prometen.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

Karina y Timoteo marcaron la infancia de muchas generaciones en el Perú. Durante años, conquistaron la pantalla con su alegría, ocurrencias y momentos memorables, consolidándose como íconos de la televisión infantil. Ahora, tras treinta años, vuelven con la misma chispa y dulzura que los hizo entrañables, demostrando que su conexión y amistad siguen vivas en el corazón del público.

PUEDES VER: Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: 'No lo logré'

lr.pe

¿Cómo será el show de Karina y Timoteo?

Pollito, Plumilla y Picoleta estarán presentes con sus ocurrencias, sacando carcajadas a chicos y grandes. Y, como invitado especial, el Profesor Otto llegará con su particular estilo a llevar al público a otro nivel de diversión, tal como lo hacía en los mejores momentos de la tele. La interacción con los asistentes será parte esencial del show, logrando que cada espectador se convierta en protagonista de esta gran celebración.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

El espectáculo, apto para todos, ha sido concebido como una producción televisiva en directo, con musicales, coreografías, magia, comedia e invitados. El concepto de ‘Como en la tele’ cobra vida en el escenario, generando una experiencia que mezcla la nostalgia con la alegría, recordando la época dorada en que las familias se reunían frente al televisor para disfrutar de la inocencia y la creatividad que Karina y Timoteo llevaban al hogar. Serán dos horas intensas que prometen emoción, risas y mucho baile. 

Notas relacionadas
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS
Karina y Timoteo celebran sus 30 años juntos: venta de entradas en teleticket y precio para el show infantil en Megaplaza

Karina y Timoteo celebran sus 30 años juntos: venta de entradas en teleticket y precio para el show infantil en Megaplaza

LEER MÁS
Karina y Timoteo anuncian un show especial para celebrar sus 30° aniversario

Karina y Timoteo anuncian un show especial para celebrar sus 30° aniversario

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo le habría pedido el divorcio a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor, según Ric La Torre

Gustavo Salcedo le habría pedido el divorcio a Maju Mantilla tras presunta infidelidad con productor, según Ric La Torre

LEER MÁS
Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de 'Arriba mi gente' vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor de 'Arriba mi gente' vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

LEER MÁS
Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

LEER MÁS
Ricky Trevitazo lanza fuerte mensaje a Leslie Shaw tras peleas mediáticas con Marisol: "Te aconsejo que tengas conciencia"

Ricky Trevitazo lanza fuerte mensaje a Leslie Shaw tras peleas mediáticas con Marisol: "Te aconsejo que tengas conciencia"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Espectáculos

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota