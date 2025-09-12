Karina y Timoteo son parte de la infancia de varias generaciones de peruanos. Durante años, llenaron las pantallas de sonrisas, ocurrencias y momentos inolvidables. Fotos: difusión | Fotos: difusión

Tras el fin de su circo, Karina y Timoteo regresan a los escenarios con mucha alegría y diversión para seguir celebrando sus 30 años como dupla, esta vez en el Centro de Convenciones Surco, en el Parque de la Amistad, del 18 de setiembre al 12 de octubre del 2025, con funciones de jueves a domingo a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en Joinnus y Yape.

Con un show cargado de mucha alegría y diversión, titulado ‘Karina y Timoteo ¡Como en la tele! La fiesta continúa’, la dupla querida de la televisión espera reencontrarse con sus fanáticos para celebrar la gran fiesta de sus 30 años. “Será un reencuentro lleno de juegos, música, bailes y la magia de revivir la televisión en vivo”, prometen.

Karina y Timoteo marcaron la infancia de muchas generaciones en el Perú. Durante años, conquistaron la pantalla con su alegría, ocurrencias y momentos memorables, consolidándose como íconos de la televisión infantil. Ahora, tras treinta años, vuelven con la misma chispa y dulzura que los hizo entrañables, demostrando que su conexión y amistad siguen vivas en el corazón del público.

¿Cómo será el show de Karina y Timoteo?



Pollito, Plumilla y Picoleta estarán presentes con sus ocurrencias, sacando carcajadas a chicos y grandes. Y, como invitado especial, el Profesor Otto llegará con su particular estilo a llevar al público a otro nivel de diversión, tal como lo hacía en los mejores momentos de la tele. La interacción con los asistentes será parte esencial del show, logrando que cada espectador se convierta en protagonista de esta gran celebración.

El espectáculo, apto para todos, ha sido concebido como una producción televisiva en directo, con musicales, coreografías, magia, comedia e invitados. El concepto de ‘Como en la tele’ cobra vida en el escenario, generando una experiencia que mezcla la nostalgia con la alegría, recordando la época dorada en que las familias se reunían frente al televisor para disfrutar de la inocencia y la creatividad que Karina y Timoteo llevaban al hogar. Serán dos horas intensas que prometen emoción, risas y mucho baile.

