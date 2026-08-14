Las trillizas de 23 años, Ana María, Sofía e Isabella, compartían un fuerte vínculo familiar que se vio truncado por la tragedia. Sofía e Isabella fallecieron entre los escombros. | Foto: El Colombiano

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"Siempre las tres juntas", declaró Diana March Espinosa, familiar de las víctimas, a Noticias Telemundo al recordar a Ana María, Isabella y Sofía Saavedra. Las trillizas de 23 años compartían un lazo inseparable desde la infancia e incluso estudiaban la misma carrera universitaria. Sin embargo, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto provocó el colapso del edificio María Elvira en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, donde ellas se hallaban con sus padres, Jairo Hernán y Victoria 'Vicky' Caicedo.

De los cinco miembros de ese hogar, únicamente Ana María sobrevivió al desastre. "Desde chiquitas, pues desde que nacieron, han estado las tres, las trillis", relató March sobre el estrecho vínculo que la tragedia rompió. Sofía, Isabella y sus progenitores perecieron entre los escombros de la estructura. El hallazgo del cadáver de la última hermana desaparecida el jueves 13 de agosto selló esta dolorosa historia que conmueve al país.

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En redes sociales, piden apoyo por Ana María Saavedra, la única trilliza sobreviviente tras el sismo en Colombia. Foto: @soymamabygrace/Instagram

El desgarrador hallazgo de la familia Saavedra Caicedo tras el terremoto en Colombia

La joven Ana María se salvó al resguardarse bajo una mesa de madera durante el colapso del edificio. Al escuchar sus clamores, varios vecinos acudieron al rescate y la trasladaron a un centro médico, según su primo Carlos Augusto Saavedra. Además, la chica aportó datos precisos sobre la ubicación de sus parientes durante el sismo, lo cual guio a los equipos de rescate.

El destino resultó desgarrador para el resto de sus allegados. Durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, los brigadistas extrajeron los restos de Jairo Hernán Saavedra y Victoria Caicedo, hallados abrazados entre las ruinas. Horas después localizaron a Sofía debajo de los escombros de la escalera. "Toti era una niña llena de amor, rodeada de una familia que la amaba profundamente", lamentó Camila Martínez Sierra, allegada a las víctimas, tras el trágico hallazgo.

Ana María, Isabella y Sofía Saavedra, las trillizas Saavedra, durante un viaje. Foto: Cortesía de la familia/Telemundo

Las labores de búsqueda concluyeron la tarde del jueves 13 de agosto, cerca de las 6.30 p. m., cuando los bomberos encontraron la última víctima sepultada por el concreto. El País de Cali confirmó que la recuperación del cadáver de Isabella convirtió a la sobreviviente en la única integrante viva de su hogar nuclear. El desastre cobró también la vida de Diego Caicedo, hermano de Vicky y tío de las trillizas, según datos reportados por Noticias Telemundo.

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¿Cuál es el estado de Ana María Saavedra y qué se sabe sobre las exequias de su familia?

Ana María permanece bajo estricta observación médica en un centro hospitalario de Cali tras superar una cirugía pélvica con éxito. La sobreviviente del colapso afronta la rehabilitación física junto a un acompañamiento psicológico continuo. Durante su internación, los parientes evaluaron la forma más adecuada para comunicarle la magnitud del desastre. "Aún no sabe todo lo que pasó", dijo su tía March Espinosa.

Vicky Caycedo y Jairo Saavedra fueron hallados abrazados bajo los escombros. Foto: Cortesía de la familia/Telemundo

Hasta la mañana del viernes 14 de agosto, las fuentes oficiales no confirmaron la fecha, horario ni lugar de las exequias de Jairo, Vicky, Sofía e Isabella. Allegados y amistades concentran sus energías en la recolección de fondos para la reconstrucción vital de la joven, quien perdió su hogar.

El grupo de las víctimas estaba compuesto por Jairo Hernán Saavedra (63 años), Victoria 'Vicky' Caicedo (61) y sus trillizas de 23 años, egresadas de marketing. Quienes los conocieron describieron a los progenitores como un matrimonio sumamente unido: "Ese amor era inmensurable, y prueba de ello es que murieron juntos, abrazados", rememoró la allegada.