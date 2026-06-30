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¡Ni Said Palao! Alejandra Baigorria le ruega a su hermano Sergio, entre lágrimas, que nunca le falle: “Es el hombre más importante de mi vida”

Hecha un mar de lágrimas, Alejandra Baigorria aseguró que su hermano Sergio le ha enseñado lo que es el verdadero amor, por lo que no soportaría una traición de él.


Alejandra Baigorria asegura que daría su vida por su hermano.
Alejandra Baigorria asegura que daría su vida por su hermano. | Foto: captura/América TV
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Hace unos días fue el cumpleaños de Sergio Baigorria, el hermano menor de Alejandra Baigorria y su mano derecha en todos los negocios que ha emprendido. Además de organizarle una fiesta sorpresa en el norte del país, la empresaria peruana no dudó en dedicarle un conmovedor mensaje y manifestar todo lo que siente por su familiar.

“Sergio, para mí, es lo más importante de mi vida, te lo podría decir. Para mí, él es el hombre más importante de mi vida, ni siquiera mi papá, ni siquiera mi mamá. Es él”, manifestó Alejandra Baigorria, dejando en claro que ni Said Palao es tan importante como su hermano.

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Alejandra Baigorria le pide a su hermano que nunca le falle

Según Alejandra Baigorria, Sergio es la persona más importante de su vida porque con sus errores le mostró lo que es el verdadero amor. “Me enseñó a ser mamá, a no rendirme con una persona para que salga adelante y hoy por hoy, él es un hombre perfecto, es un hombre hecho y derecho”, dijo entre lágrimas.

“Él es el gerente de mi empresa. Le enseñé todo, desde cortar una tela hasta manejar una empresa tan grande como la nuestra. Sin su ayuda, no podría hacer tantas cosas”, añadió Baigorria.

Finalmente, la exparticipante de programas como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’ le hizo un conmovedor pedido. “Se lo he dicho y se lo digo ahora: que no me falle él nunca. Puede fallarme el mundo entero, pero él no. Él no me puede fallar porque es lo que más me dolería. Es la persona que más amo, el hombre que más amo y por quien daría mi vida entera”, concluyó.

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