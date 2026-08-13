Científicos en Japón logran reconstruir imágenes de los sueños con ayuda de un escáner cerebral y la IA

Científicos en Japón desarrollan un método que utiliza resonancia magnética e inteligencia artificial para reconstruir imágenes de sueños. | Foto: El País

Científicos en Japón desarrollan un método que utiliza resonancia magnética e inteligencia artificial para reconstruir imágenes de sueños. | Foto: El País

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Un equipo de científicos en Japón desarrolló un método que permite reconstruir de forma aproximada algunas imágenes asociadas con los sueños mediante resonancia magnética funcional e inteligencia artificial. El experimento abre una nueva posibilidad para estudiar la actividad cerebral durante el descanso.

La investigación, liderada por Yukiyasu Kamitani en el Laboratorio de Neurociencia Computacional ATR de Kioto, logró relacionar patrones cerebrales con categorías visuales descritas por los participantes al despertar.

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¿Cómo funciona la tecnología que reconstruye los sueños?

Los investigadores registraron la actividad cerebral de voluntarios mientras dormían mediante resonancia magnética funcional. Al detectar señales relacionadas con las áreas visuales, despertaban a los participantes para que explicaran inmediatamente qué habían visto.

Luego, la inteligencia artificial comparaba esas descripciones con los mapas obtenidos durante los escaneos. Con este proceso de calibración, el modelo aprendía a relacionar determinadas señales cerebrales con categorías como personas, objetos, paisajes y formas.

¿Qué tan precisas son las imágenes que genera la IA?

El sistema todavía no puede reproducir un sueño como si fuera una película ni mostrar rostros, calles o escenas con todos sus detalles. Sus resultados son representaciones abstractas que permiten identificar formas generales y relaciones espaciales presentes en la experiencia.

La herramienta tampoco puede interpretar cualquier sueño de manera automática. Necesita una calibración individual y utiliza patrones previamente aprendidos, por lo que sus reconstrucciones constituyen aproximaciones estadísticas de la actividad cerebral y no una copia exacta de lo que imaginó la persona.

¿El avance amenaza la privacidad de los pensamientos?

La posibilidad de traducir señales cerebrales en representaciones visuales plantea interrogantes sobre la privacidad mental. Aunque la tecnología requiere actualmente la cooperación del participante, una evolución futura podría ampliar la capacidad para interpretar contenidos cerebrales más complejos.

El neurocientífico Mark Stokes, de la Universidad de Oxford, afirmó que este desarrollo "nos acerca al concepto de máquinas lectoras de sueños". Además del debate ético, los investigadores consideran que la técnica podría ayudar a estudiar trastornos como el estrés postraumático, la ansiedad y las alteraciones cognitivas.