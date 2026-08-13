HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Científicos en Japón logran reconstruir imágenes de los sueños con ayuda de un escáner cerebral y la IA

Investigadores japoneses han desarrollado un innovador método que utiliza resonancia magnética funcional e inteligencia artificial para reconstruir imágenes de sueños.

Científicos en Japón desarrollan un método que utiliza resonancia magnética e inteligencia artificial para reconstruir imágenes de sueños.
Científicos en Japón desarrollan un método que utiliza resonancia magnética e inteligencia artificial para reconstruir imágenes de sueños. | Foto: El País
Escuchar
Resumen
Compartir

Un equipo de científicos en Japón desarrolló un método que permite reconstruir de forma aproximada algunas imágenes asociadas con los sueños mediante resonancia magnética funcional e inteligencia artificial. El experimento abre una nueva posibilidad para estudiar la actividad cerebral durante el descanso.

La investigación, liderada por Yukiyasu Kamitani en el Laboratorio de Neurociencia Computacional ATR de Kioto, logró relacionar patrones cerebrales con categorías visuales descritas por los participantes al despertar.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Científicos de Inglaterra logran identificar cómo el cerebro humano diferencia lo real de lo ficticio

lr.pe

¿Cómo funciona la tecnología que reconstruye los sueños?

Los investigadores registraron la actividad cerebral de voluntarios mientras dormían mediante resonancia magnética funcional. Al detectar señales relacionadas con las áreas visuales, despertaban a los participantes para que explicaran inmediatamente qué habían visto.

Luego, la inteligencia artificial comparaba esas descripciones con los mapas obtenidos durante los escaneos. Con este proceso de calibración, el modelo aprendía a relacionar determinadas señales cerebrales con categorías como personas, objetos, paisajes y formas.

PUEDES VER: No es en la adolescencia: científicos revelan la edad en que el cerebro llega a la madurez y cuándo empieza a envejecer

lr.pe

¿Qué tan precisas son las imágenes que genera la IA?

El sistema todavía no puede reproducir un sueño como si fuera una película ni mostrar rostros, calles o escenas con todos sus detalles. Sus resultados son representaciones abstractas que permiten identificar formas generales y relaciones espaciales presentes en la experiencia.

La herramienta tampoco puede interpretar cualquier sueño de manera automática. Necesita una calibración individual y utiliza patrones previamente aprendidos, por lo que sus reconstrucciones constituyen aproximaciones estadísticas de la actividad cerebral y no una copia exacta de lo que imaginó la persona.

¿El avance amenaza la privacidad de los pensamientos?

La posibilidad de traducir señales cerebrales en representaciones visuales plantea interrogantes sobre la privacidad mental. Aunque la tecnología requiere actualmente la cooperación del participante, una evolución futura podría ampliar la capacidad para interpretar contenidos cerebrales más complejos.

El neurocientífico Mark Stokes, de la Universidad de Oxford, afirmó que este desarrollo "nos acerca al concepto de máquinas lectoras de sueños". Además del debate ético, los investigadores consideran que la técnica podría ayudar a estudiar trastornos como el estrés postraumático, la ansiedad y las alteraciones cognitivas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La inusual respuesta de los científicos sobre los terremotos: ¿el fuerte movimiento en Colombia podría desencadenar otros en países de Sudamérica por estar en el mismo Cinturón de Fuego?

La inusual respuesta de los científicos sobre los terremotos: ¿el fuerte movimiento en Colombia podría desencadenar otros en países de Sudamérica por estar en el mismo Cinturón de Fuego?

LEER MÁS
¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar total desde Perú? Link de canales para seguirlo EN VIVO este miércoles 12 de agosto

¿A qué hora y dónde ver el eclipse solar total desde Perú? Link de canales para seguirlo EN VIVO este miércoles 12 de agosto

LEER MÁS
El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

El primer hábitat submarino para humanos en 40 años ya es una realidad: permitirá vivir y trabajar a 17 metros de profundidad

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer fue adoptada hace medio siglo y viajó a América Latina desde Suecia en busca de su familia biológica: "Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante"

Mujer fue adoptada hace medio siglo y viajó a América Latina desde Suecia en busca de su familia biológica: "Ahora siento que ya he encontrado esa parte faltante"

LEER MÁS
El último acto de amor de Lenny Fernández, la joven que murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia

El último acto de amor de Lenny Fernández, la joven que murió abrazada a su perro Salomón durante el terremoto en Colombia

LEER MÁS
Ucrania registró en julio la cifra más alta de civiles muertos desde que comenzó la guerra con Rusia, según un informe de la ONU

Ucrania registró en julio la cifra más alta de civiles muertos desde que comenzó la guerra con Rusia, según un informe de la ONU

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025