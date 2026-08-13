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Por qué cada vez más personas colocan un rollo de papel higiénico dentro del refrigerador: conoce los beneficios

Durante climas cálidos, mantener el refrigerador en óptimas condiciones puede ser complicado por el calor y la humedad. Utilizar trucos caseros como el papel higiénico se vuelve popular.

El verano puede hacer difícil mantener el refrigerador en buen estado, pero algunos trucos caseros, como colocar un rollo de papel higiénico, ofrecen soluciones efectivas.
El verano puede hacer difícil mantener el refrigerador en buen estado, pero algunos trucos caseros, como colocar un rollo de papel higiénico, ofrecen soluciones efectivas. | Foto: Magnific
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Durante el verano, mantener el refrigerador en buenas condiciones puede convertirse en un reto debido al aumento de las temperaturas y a la humedad que se genera en su interior. Ante esta situación, han comenzado a popularizarse algunos trucos caseros que prometen ayudar a conservar mejor este electrodoméstico.

Uno de ellos consiste en colocar un objeto que normalmente tiene otro uso dentro del refrigerador. Aunque a primera vista puede parecer una práctica extraña, detrás de ella existe una explicación relacionada con las propiedades del material y las condiciones que se generan dentro del aparato.

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¿Por qué cada vez más personas colocan un rollo de papel higiénico dentro del refrigerador?

El papel higiénico está elaborado principalmente con celulosa, un material que posee una estructura porosa y tiene capacidad para absorber parte de la humedad presente en el ambiente. Al introducir un rollo nuevo y seco en el refrigerador, sus fibras pueden captar una parte de la humedad acumulada.

Esta propiedad puede resultar especialmente útil durante los meses de mayor calor, cuando la puerta se abre y cierra con frecuencia y aumenta la condensación. Además, el papel puede retener algunas partículas relacionadas con los malos olores, aunque su efecto es limitado y no reemplaza la limpieza.

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¿Cuáles son los beneficios de poner el papel higiénico dentro del refrigerador?

Aunque se trata de un recurso casero y sencillo, su utilización puede aportar algunos efectos relacionados con el control de la humedad y los olores. Estos son sus principales beneficios:

  • Ayuda a absorber humedad: la estructura porosa de la celulosa permite captar parte de la humedad presente dentro del refrigerador.
  • Puede reducir la condensación: al disminuir parte de la humedad, puede contribuir a mantener un ambiente interior ligeramente más seco.
  • Ayuda a disminuir algunos malos olores: las fibras del papel pueden retener determinadas partículas responsables de los olores desagradables.
  • Puede favorecer la conservación de frutas y verduras: un ambiente con menor condensación puede ayudar a mantener durante más tiempo la textura de algunos alimentos frescos.
  • Es un método sencillo y económico: no requiere productos especiales ni químicos para colocarlo dentro del electrodoméstico.
  • Complementa otras medidas de mantenimiento: puede utilizarse como apoyo a una correcta limpieza y conservación de los alimentos.
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