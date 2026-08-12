Michelle Alexander sale al frente y llama "traidor" a su extrabajador tras denuncia de joven actriz: "Me da una vergüenza"

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La denuncia de una joven actriz contra un trabajador de Del Barrio Producciones encendió la polémica en el mundo del espectáculo peruano. El caso, difundido inicialmente en un avance de ‘Magaly TV, la firme’, generó un comunicado oficial de la productora y, poco después, un pronunciamiento directo de su CEO, Michelle Alexander.

En un video publicado en sus redes sociales, la empresaria se mostró firme y contundente. La productora, responsable de títulos como ‘Luz de Luna’ y ‘Mi amor, el wachimán’, decidió dar su versión de los hechos y marcar distancia del excolaborador señalado, a quien no dudó en enviar una fuerte advertencia.

Michelle Alexander explota contra extrabajador tras denuncia de actriz

Michelle Alexander inició su mensaje con una declaración personal: “Como mujer no puedo ni quiero quedarme callada”. Con esa frase, dejó claro que su intervención no solo respondía a la polémica, sino también a la necesidad de visibilizar la violencia contra las mujeres en el ámbito artístico.

Sobre lo visto en el avance televisivo, expresó: “Es asqueroso e inaceptable: usar una posición de poder para colocar a una mujer en una situación vulnerable es un abuso que no vamos a tolerar de ninguna manera. Tu cuerpo no es material de casting y tu dignidad no es negociable”.

En esa línea, Alexander manifestó que desde Del Barrio Producciones tienen una política de tolerancia cero hacia ese tipo de prácticas, tal como lo hicieron con el caso de La Bella Luz tras la denuncia de Naldy Saldaña, cuando decidieron suspender el proyecto de la serie sobre la agrupación musical.

Respecto al acusado, no dudó en exponer su nombre y confirmó no solo cuál era su posición real en la empresa, sino también la decisión de separarlo definitivamente. “Ahora ha sucedido con Erick García Vilca, quien no es director de Del Barrio Producciones, es asistente de dirección, y ha sido retirado de inmediato, desde el día en que nos enteramos, el día lunes, de esta situación. Lo retiramos inmediatamente del lugar de trabajo. Ya no trabaja acá desde ese día”, agregó.

La productora explicó que no hizo público el caso antes, ya que la única que tenía la decisión de exponer su denuncia era la víctima. Asimismo, en sintonía con el comunicado de Del Barrio, indicó que la actriz no se presentó a la reunión que tenían programada. No obstante, más allá de esa situación, reafirmó su compromiso de apoyar a la joven. “Hoy teníamos una reunión con ella a las 3.00 p. m. y no se presentó. Ha decidido hacerlo público y está bien, está en todo su derecho y desde Del Barrio la apoyamos y vamos a darle el soporte que ella necesita: psicológico, legal…”, indicó.

Más adelante, Alexander no ocultó su indignación hacia el extrabajador y le envió un mensaje directo: “Erick García, nos has traicionado. Me da una vergüenza saber que ha trabajado acá. Es una falta de respeto con tu familia, con las más de 100 personas que trabajan acá, conmigo y con todas las personas que creímos en ti. Tú no puedes abusar de esa forma, no puedes aprovecharte de la fragilidad de las personas, de una muchacha que ha venido a trabajar como extra acá. Qué asco me das”.

La empresaria reafirmó la política de tolerancia cero de la compañía frente a situaciones de violencia y exhortó a que, de existir más víctimas, presenten sus denuncias para recibir el respaldo correspondiente.

En la parte final de su mensaje, Alexander aclaró que Del Barrio no realiza castings directamente, sino a través de una empresa especializada, y fulminó al denunciado con una fuerte advertencia: “Nosotros no hacemos casting, este asqueroso Erick García se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Es mentira, no puedes usar mi nombre y sé que me estás oyendo así que: eres un depredador. No se te ocurra jamás regresar por acá. Eres una vergüenza de persona”.