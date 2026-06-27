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Tiktoker Lis Padilla causa revuelo al presentar a su hija mayor tras someterse a cirugía estética: "Te amo"

La hija de Lis Padilla reapareció junto con su madre durante la celebración de su cumpleaños y sorprendió a los seguidores de la tiktoker.

Lis Padilla celebra con orgullo el cumpleaños de su hija. Foto: composición LR/TikTok/Instagram
Lis Padilla celebra con orgullo el cumpleaños de su hija. Foto: composición LR/TikTok/Instagram
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Lis Padilla reapareció junto a su hija mayor, Jennifer, quien acaba de cumplir 19 años y recientemente fue blanco de críticas tras someterse a una cirugía estética. La influencer compartió fotografías de la celebración en sus redes sociales y acompañó la publicación con un emotivo mensaje: "Cumpleaños de mi amada hija, te amo".

La tiktoker y su hija celebraron este día especial en un conocido restaurante de Lima, donde estuvo la novia de Padilla, Tania Pinedo, quien se dedica a las redes sociales.

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Lis Padilla reaparece junto con su hija y sorprende a sus seguidores

La celebración del cumpleaños de Jennifer permitió que madre e hija posaran juntas frente a las cámaras por primera vez desde que la joven decidió someterse a una rinoplastia. Durante la reunión, lució un vestido blanco que llamó la atención de los asistentes y de los usuarios que reaccionaron a la publicación compartida en redes sociales.

Además de su cambio físico, los tatuajes que luce en uno de sus brazos fueron motivo de comentarios entre los internautas. Una usuaria preguntó directamente por qué la joven tenía tatuajes y la creadora de contenido respondió brevemente: "Porque quiere", con lo que dejó claro que respeta las decisiones personales de su hija y evitó generar mayor polémica sobre el tema.

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La hija de Lis Padilla respaldó la relación de su madre con Tania Pinedo

La joven demostró públicamente el apoyo que brindó a su madre desde que Lis Padilla oficializó su relación sentimental con Tania Pinedo. Durante la reunión en la que ambas hicieron público su romance, la hija de la tiktoker expresó su felicidad por ver a su progenitora atravesar un buen momento personal.

"Quiero agradecer a todos por haber venido a esta reunión que Tania y mi mamá hicieron para oficializar su relación. De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es", manifestó la joven. Asimismo, tuvo palabras de cariño hacia la pareja de la influencer al afirmar: "Veo que es una chica muy alegre, muy divertida y me cae muy bien".

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