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Tiktoker Lis Padilla grita su amor en redes al celebrar aniversario junto a su novia: "Que esta historia siga creciendo"

La tiktoker celebró seis meses de relación con Tania Pinedo y compartió una emotiva dedicatoria en la que agradeció el amor y el apoyo recibido durante este tiempo.

Lis Padilla y su novia se muestran más enamoradas que nuneca. Foto: composición LR/TikTok
Lis Padilla y su novia se muestran más enamoradas que nuneca. Foto: composición LR/TikTok
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Más enamorada que nunca, Lis Padilla celebró seis meses de relación con Tania Pinedo y no dudó en presumir su felicidad en redes sociales. La tiktoker, que hizo pública su historia de amor a finales de 2025, enterneció a sus seguidores al dedicarle un romántico mensaje a su pareja y recordar los momentos que compartieron durante este tiempo juntas.

A través de una publicación acompañada de un video, la influencer recordó los momentos compartidos junto a su pareja y reafirmó la solidez de su romance. "(…) Que esta historia siga creciendo con el mismo amor que nos unió desde el primer día. Te amo", escribió.

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Lis Padilla y Tania Pinedo celebran seis meses de relación

La influencer, que alcanzó la fama con el trend viral de 'Son de amores', decidió festejar este importante acontecimiento junto a Tania Pinedo, joven natural de Huicungo, en la región San Martín. En las imágenes compartidas en redes sociales se aprecia a la pareja celebrando, soplando una vela conmemorativa y sellando el momento especial con un beso.

“Hoy celebramos 6 meses de amor, complicidad y momentos que han llenado mi vida de felicidad. Gracias por caminar a mi lado, por tu cariño, tu apoyo y por hacer que cada día tenga un significado especial (…)", escribió la tiktoker.

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Desde que confirmó su romance con Tania Pinedo a finales de diciembre de 2025, Lis Padilla ha recibido diversas reacciones de los usuarios en redes sociales. Mientras muchos seguidores aprovecharon la publicación para felicitarlas por su aniversario y desearles éxito en esta nueva etapa, otros cuestionaron la relación sentimental que mantienen.

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