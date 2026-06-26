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Pati Lorena impacta al confesar que se quedó con la 'boca abierta' al ver sin ropa a Waldir Sáenz: "¡Dios mío!"

Pati Lorena sorprendió al recordar un inesperado episodio que vivió con Waldir Sáenz durante una grabación. Además, contó otra curiosa experiencia que tuvo con Bruno Cavassa y desató revuelo.

Pati Lorena contó divertidas anécdotas durante su etapa en la televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pati Lorena contó divertidas anécdotas durante su etapa en la televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Pati Lorena volvió a captar la atención del público tras compartir una serie de anécdotas de su trayectoria en la televisión peruana. Durante su participación en el pódcast 'Café con la Chévez', la productora recordó un episodio que vivió mientras realizaba una grabación en la vivienda de Waldir Sáenz, situación que terminó convertida en una de las experiencias más inesperadas de su carrera.

En la conversación, la exintegrante de 'La granja VIP' explicó que el momento ocurrió de manera completamente accidental, cuando una cámara permaneció conectada a un monitor en pleno cambio de ropa del exfutbolista. La también productora no ocultó su sorpresa al describir lo que observó y, entre risas, relató otra escena similar protagonizada por el actor Bruno Cavassa, ocurrida años atrás en una casa de playa.

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Pati Lorena revela que vio desnudo a Waldir Sáenz

Durante la entrevista, Pati Lorena confirmó que llegó a ver sin ropa a Waldir Sáenz mientras el equipo de producción grababa imágenes en la casa del exdelantero. Según explicó, las cámaras de aquella época estaban conectadas a un sistema VTR y, aunque el deportista pidió que abandonaran la habitación para poder cambiarse, uno de los equipos continuó enviando imagen al monitor.

Fue entonces cuando la productora observó accidentalmente la escena. Entre carcajadas recordó la impresión que se llevó en ese instante y expresó: "¡Dios mío!", antes de bromear sobre lo ocurrido con una frase que provocó risas durante la conversación en el pódcast.

“Tiene un bebé ahí”, expresó la controvertida figura televisiva.

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'Tengo una suerte': Pati Lorena también vio sin ropa a Bruno Cavassa

La exproductora de Gisela Valcárcel aseguró que esa no fue la única ocasión en la que vivió una situación similar. Pati Lorena contó que, durante una estadía en una casa de playa, encontró a Bruno Cavassa dormido después de haber compartido algunas copas.

Según relató, aquella mañana se levantó temprano para atender a su bebé, que en ese momento era un recién nacido, y por curiosidad abrió la puerta de una habitación para ver quién descansaba allí.

Al ingresar, descubrió que las sábanas se habían movido y alcanzó a verlo parcialmente desnudo. Entre bromas, cerró la historia diciendo: "Tengo suerte en la vida", una frase que generó uno de los momentos más comentados de la entrevista.

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