Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Magaly Medina protagonizó un inesperado episodio durante su paso por Cajamarca. La presentadora de televisión asistió a una corrida de toros en la ciudad de Chota junto a su esposo, Alfredo Zambrano, pero al retirarse del recinto vivió un momento que quedó registrado por asistentes al evento y luego fue difundido por el portal Instarándula.

Mientras abandonaba la Plaza de Toros, la figura televisiva de ATV se percató de que su blusa blanca había sido alcanzada por cerveza. Visiblemente incómoda por lo ocurrido, expresó su molestia frente a las personas que se encontraban cerca.

Magaly Medina viaja a Cajamarca con su esposo Alfredo Zambrano

La conductora viajó hasta Chota para participar en las actividades de la Feria San Juan Bautista, una de las celebraciones más concurridas de la localidad cajamarquina. Como es habitual, estuvo acompañada por su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien comparte su afición por las corridas de toros.

Durante su recorrido por la ciudad, Magaly Medina fue vista caminando por las calles y asistiendo al evento taurino, donde varios asistentes aprovecharon su presencia para tomarle fotografías. Entre los personajes que también acudieron a la actividad figuró Sheyla Rojas, cuya presencia no pasó desapercibida entre el público.

Magaly Medina pasa incómodo momento en evento: fue 'bañada' en cerveza

El incidente ocurrió cuando Magaly Medina abandonaba el recinto taurino. En ese momento, la periodista notó que alguien le había derramado cerveza sobre la ropa, situación que generó su inmediata reacción. "Ay, me vaciaron algo, alguien me vació cerveza", manifestó mientras observaba su blusa.

Las imágenes del momento fueron compartidas por la cuenta de Instarándula, donde se aprecia la incomodidad de la conductora tras lo sucedido.

A pesar del mal momento, el hecho no pasó a mayores y Magaly Medina continuó disfrutando de su visita a Cajamarca junto a Alfredo Zambrano y de las demás actividades programadas durante la feria.