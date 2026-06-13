Korina Rivadeneira comparte emotivo mensaje tras revelarse presuntos coqueteos de Mario Hart a Samantha Batallanos: "Todo es temporal"
Tras las declaraciones de Samantha Batallanos sobre presuntos mensajes de Mario Hart, Korina Rivadeneira sorprendió con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta.
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Korina Rivadeneira compartió un reflexivo mensaje en redes sociales, poco después de que Samantha Batallanos revelara que Mario Hart le habría enviado mensajes en los que incluso aseguraba encontrarse soltero desde hacía varios meses. La influencer venezolana reapareció en sus historias de Instagram con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta, en medio de los rumores que rodean su relación con el piloto.
“Todo es temporal, menos la forma en la que hacemos sentir a los demás. Eso es para siempre”, escribió la exchica reality en sus redes sociales. Además, compartió varios videos en los que mostró su nuevo corte de cabello, un cambio de imagen que algunos relacionaron con un posible nuevo comienzo, en medio de los rumores de separación con el popular 'Chato atrasador'.
Mensaje de Korina Rivadeneira. Foto: Instagram
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Korina Rivadeneira compartió mensaje tras rumores sobre Mario Hart
La integrante de 'Me caigo de risa' compartió una reflexión sobre el impacto que pueden tener las acciones de algunas personas en los demás, una publicación que llamó la atención tras la difusión de las declaraciones de Samantha Batallanos. En una entrevista para 'Magaly TV: la firme', la modelo aseguró que Mario Hart le habría escrito de manera inesperada y que, durante sus conversaciones, le dio a entender que ya no estaba en una relación con la madre de sus hijos.
“Incluso un día me mandó un WhatsApp de la nada y me mandó un efímero de su casa, creo que estaba tomando y me dijo que estaba aburrido. Yo le pregunté por su esposa y me dijo que hace tres meses ya no estaban. A mí siempre me dice que está soltero”, afirmó la exreina de belleza para el programa de la popular 'Urraca'.
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