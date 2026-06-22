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Korina Rivadeneira vive momentos de angustia tras volarse el techo de su casa: "Escuchamos un sonido fuertísimo"

Korina Rivadeneira pasó un momento de tensión junto a sus hijos cuando los fuertes vientos levantaron el techo de su casa en Chorrillos. La actriz venezolana compartió imágenes de los daños.

Korina Rivadeneira comparte el susto que vivió en su vivienda. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Korina Rivadeneira comparte el susto que vivió en su vivienda. Foto: composición LR/difusión/Instagram
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Korina Rivadeneira compartió el momento de angustia que pasó junto a sus dos hijos luego de que el techo de su vivienda se desprendiera a causa de los fuertes vientos registrados en Lima. El hecho ocurrió en su casa ubicada en Chorrillos, donde reside con su familia, cuando una intensa ráfaga levantó la estructura de la terraza. La actriz venezolana difundió lo ocurrido a través de sus redes sociales y mostró videos de cómo quedó el techo tras el incidente, que se produjo durante la noche.

En sus historias de Instagram, la exchica reality relató el dramático momento que vivió dentro de su hogar junto a sus hijos, explicando cómo se dieron cuenta de lo ocurrido en medio de la tranquilidad de la noche. “Estábamos viendo abajo tele y escuchamos un sonido fuertísimo y tengo rato viendo a ese árbol moviéndose así... y era que el techo se había salido, se había despegado”, aseguró la exconductora de televisión.

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Korina Rivadeneira comparte cómo quedó su casa tras incidente

Según Korina Rivadeneira, el incidente ocurrió cuando los fuertes vientos levantaron la estructura del techo de la terraza de su vivienda, ubicada en Chorrillos. La actriz también compartió imágenes y videos enviados por un vecino, donde se observa el momento exacto en que la estructura se desprende, lo que generó alarma entre los residentes de la zona.

Asimismo, se mencionó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había pronosticado condiciones de cielo nublado y ráfagas de viento en Lima oeste y el Callao durante el 21 de junio, lo que coincide con lo ocurrido en la capital.

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Mario Hart confirma que su casa con Korina Rivadeneira está en venta

En una entrevista pasada, Mario Hart también se pronunció públicamente sobre la situación de la vivienda que comparte con Korina Rivadeneira. “La casa la tenemos a la venta desde el día siguiente que nos mudamos. Se dio la oportunidad y la pusimos a la venta, como un tema de negocio y, si se da, bacán y rentabilizar un poco. Pero no es parte de la coyuntura, no es que lo hayamos puesto a la venta recién”, declaró el piloto en el pódcast 'Sin más que decir', en medio de rumores de separación.

El exchico reality también se pronunció sobre los rumores de separación con la actriz. “La posición en realidad sigue siendo la misma. Los temas personales queremos mantenerlos aún en cuatro paredes, bajo llave. Como pueden ver, somos una familia, seguimos compartiendo como familia y eso no va a cambiar jamás”, añadió.

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