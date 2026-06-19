Gian Piero Díaz revela la clave que mantiene fuerte su matrimonio de 25 años con Borka Bozovich: "Ella siempre va a tener la razón"
El conductor Gian Piero Díaz se sinceró sobre su relación con Borka Bozovich y reveló cómo enfrentan juntos las distintas etapas de su matrimonio.
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Gian Piero Díaz abrió las puertas de su vida personal en una entrevista en el pódcast de Magaly Medina y sorprendió al revelar cuál considera que es el verdadero secreto de los 25 años de matrimonio que mantiene con su esposa, Borka Bozovich. Aunque el conductor de televisión suele mantener en reserva los detalles de su matrimonio, esta vez respondió sin filtros sobre cómo ha logrado construir una familia sólida junto a la madre de sus dos hijos.
El exconductor de 'Esto es guerra' explicó que la admiración mutua y la comunicación son pilares fundamentales en su relación. Incluso, confesó la manera en que soluciona las diferencias con su esposa: "La manera más inteligente es entender que ella siempre va a tener la razón. La mujer tiene una sensibilidad especial que no tenemos los hombres".
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Gian Piero Díaz explica por qué la admiración ha sido el secreto de su matrimonio
Durante la conversación, el exconductor de 'Combate' aseguró que muchas personas suelen preguntarle cuál es la fórmula para mantener una relación estable durante tantos años. Sin dudarlo, respondió que el elemento más importante ha sido la admiración que siente por Borka Bozovich, a quien considera una pieza fundamental en su crecimiento tanto personal como familiar.
"Cuando a mí a veces me preguntan cómo es el tema, le digo: escúchame, si tú me preguntas cuál es la clave de una relación larga es la admiración", manifestó el conductor. Luego explicó por qué esa palabra resume su historia de amor. "Todo, yo era B y ahora soy un A+. La idea de encontrar a alguien que haga de ti una mejor persona termina siendo, creo yo, el secreto y el complemento perfecto para alguien que busca eso. Entonces, para mí, la admiración es todo", afirmó.
El también actor destacó que su esposa ha sido un apoyo incondicional desde que comenzaron su relación cuando ambos eran muy jóvenes. "Yo considero que no he podido encontrar mejor pareja, mejor compañera y mejor mamá. Para mí todo era eso. Creo que también es importante que yo he empezado a salir con ella cuando tenía 21 y yo tenía 24. Desde la época que no tenía ni un centavo ni para llamarla por teléfono", comentó.
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El conductor revela cómo resuelve los desacuerdos con Borka Bozovich
Gian Piero Díaz reconoció que, como toda pareja, también tiene discusiones con su esposa. Sin embargo, explicó que ambos priorizan el diálogo y que incluso han convertido esos momentos en espacios para intercambiar opiniones, especialmente cuando se trata de la educación de sus hijos.
"Tengo la costumbre de irme en las mañanas a tomar desayuno con ella y es casi un debate porque en el tema de educación… la manera más inteligente es entender que ella siempre va a tener la razón. La mujer tiene una sensibilidad especial que no tenemos los hombres", expresó entre risas.