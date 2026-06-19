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Gabriel Calvo rompe su silencio luego de que 'Majo con sabor' revelara 'calvario' que vivió con él en su relación: "Es por mi paz"

Luego de que Majo con sabor lo desenmascarara públicamente y expusiera que vivió un 'infierno' en su relación, el actor Gabriel Calvo salió decidido a responder y lanzó un sorpresivo mensaje ante lo dicho por su expareja.

Gabriel Calvo y Majo con sabor habrían terminado por los coqueteos del actor con Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Gabriel Calvo y Majo con sabor habrían terminado por los coqueteos del actor con Keiko Fujimori. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Gabriel Calvo se refirió por primera vez al término de su relación con María José Vigil, conocida como Majo con sabor, luego de que la creadora de contenido brindara su versión en el programa 'Magaly TV: la firme'. El actor optó por una postura reservada y evitó responder a las acusaciones o relatos difundidos por su expareja, centrando su mensaje en el impacto emocional que le generó la separación.

Las declaraciones del intérprete se produjeron en diálogo con el diario Trome, donde fue consultado directamente sobre el fin del vínculo sentimental. En ese contexto, señaló que atraviesa el proceso como cualquier persona que termina una relación significativa, aunque insistió en que no dará mayores explicaciones sobre lo ocurrido.

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Gabriel Calvo habla por primera vez sobre su ruptura con Majo con sabor

El actor Gabriel Calvo respondió sobre el final de su relación con Majo con sabor, luego de que ella afirmara haber atravesado una etapa complicada durante el romance. El exintegrante de 'Torbellino' reconoció que el fin de una relación significativa siempre genera un impacto emocional.

“Todas las rupturas golpean. Sería mentir decir que la ruptura de una relación que yo considero importante no me ha afectado”, expresó, dejando entrever el peso personal de la separación. Sin embargo, subrayó que su decisión de no brindar más declaraciones responde a un criterio de prudencia y respeto.

El actor explicó que su postura busca preservar la intimidad del vínculo que mantuvo con María José Vigil. Además, sostuvo que cualquier intento de aclaración pública termina siendo interpretado de distintas maneras por la audiencia, por lo que prefiere evitar alimentar especulaciones.

“Prefiero no ahondar ni decir nada más. Es por mi paz y la de los demás”, afirmó. Además, señaló que, pese a su silencio, desea lo mejor para su expareja.

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Majo con sabor relata lo que vivió en su relación con Gabriel Calvo

Por su parte, María José Vigil, Majo con sabor, ofreció una versión distinta de la relación durante una entrevista en 'Magaly TV: la firme'. La influencer aseguró que la etapa sentimental estuvo marcada por conflictos recurrentes y desgaste emocional progresivo.

Según su testimonio, los problemas comenzaron a intensificarse con el paso del tiempo, generando un ambiente de tensión constante. Aunque al inicio percibió estabilidad, posteriormente señaló que la dinámica cambió de forma significativa.

“Lloré, o sea, por cualquier pelea absurda”, expresó la creadora de contenido al recordar momentos difíciles de la relación con Gabriel Calvo, subrayando el impacto emocional que vivió durante ese periodo.

“Yo creo que ya llevamos mal un mes. La pasé horrible y esas peleas para mí eran una ruptura”, sentenció Majo con sabor.

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