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Padre de Lionel Messi le responde desde la clínica a periodista argentina Florencia Peña que anunció su muerte: "Que..."

El padre de Lionel Messi reaccionó desde la clínica tras la noticia falsa sobre su muerte difundida en un programa de streaming. Ángel de Brito reveló el mensaje de la familia del futbolista argentino y la posterior disculpa de Flor Peña.

Familia de Messi calificó como horrible lo sucedido por las declaraciones de Flor Peña en Luzu TV. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Familia de Messi calificó como horrible lo sucedido por las declaraciones de Flor Peña en Luzu TV. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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El padre de Lionel Messi quedó en el centro de una fuerte polémica mediática luego de la difusión de una información falsa sobre su supuesto fallecimiento. El hecho se originó en un programa de streaming de Luzu TV y rápidamente generó repercusión en televisión y redes sociales.

El conductor Ángel de Brito fue quien aportó tranquilidad al confirmar que pudo comunicarse con el entorno familiar del empresario mientras se encontraba internado. La madre del astro argentino, Celia Cuccittini, fue clave al transmitir el estado real de la situación y desmentir el impacto de la noticia falsa, al igual que Jorge Messi, quien también respondió desde la clínica.

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Padre de Lionel Messi manda mensaje tras anuncio de su falsa muerte

Ángel de Brito explicó que habló directamente con Celia Cuccittini, quien le relató cómo vivieron el episodio dentro de la clínica. En vivo, el conductor detalló: “Estamos hablando (…) Le pregunté cómo habían vivido todo esto, nos están mirando en este momento en la clínica”, y agregó que la familia calificó lo ocurrido como “fue horrible”.

En ese mismo intercambio, también se conoció la reacción del propio Jorge Messi durante la hospitalización. Según el conductor, la madre del '10' argentino le transmitió que su esposo estaba mirando el programa y soltó una frase que dejó sorprendido a más de uno.

“‘Qué quilombo que armé’”, respondió el padre de Messi ante lo dicho por la periodista argentina Flor Peña de Luzu TV.

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Periodista argentina Flor Peña llora y pide disculpas tras anunciar falsa muerte del padre de Messi

La controversia también alcanzó a Flor Peña, quien quedó en el centro de la discusión tras haber participado en una desinformación que derivó en la falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi. La situación obligó a la actriz a dar explicaciones públicas.

“Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así”, y se excusó señalando que todo ocurrió de manera rápida por tratarse de un programa en vivo.

“Mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que… estaba siendo empática”, añadió.

La conductora insistió en que se trató de una confusión: “Cometí un error, me confundí”, y aclaró que no busca difundir primicias ni trabajar con información sensible de ese tipo, en un intento por cerrar la controversia que involucró a la familia Messi.

“Ellos saben en Luzu cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas”, sentenció.

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