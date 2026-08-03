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Luisito Sánchez sorprendió al anunciar el fin de la amistad que mantuvo durante más de 30 años con Ricky Trevitazo, su excompañero en la agrupación Skándalo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante informó que decidió poner fin a una de las relaciones más importantes de su vida y dejó entrever que su determinación estuvo motivada por hechos que involucraron a su entorno más cercano.

El anuncio llamó aún más la atención debido al vínculo familiar que existe entre ambos. Luisito Sánchez es pareja de Enza Mitrovich, sobrina de Ricky Trevitazo y madre de su hijo. En su mensaje, el artista explicó que su decisión respondió a una situación que comprometió la tranquilidad de los suyos. "Hay acciones que cambian para siempre la manera en que uno ve a las personas, sobre todo cuando una acción involucra la tranquilidad y el bienestar de mi familia", manifestó.

Comunicado de Luisito Sánchez. Foto: Instagram

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Luisito Sánchez anuncia el fin de una amistad de más de 30 años

Mediante sus redes sociales, Luisito Sánchez decidió comunicar públicamente que su amistad con el cantante llegó a su fin. En el extenso pronunciamiento, el exintegrante de Skándalo agradeció los años compartidos junto al cantante y recordó con afecto las experiencias que vivieron durante su carrera artística, dejando en claro que su decisión fue tomada tras una profunda reflexión.

"Quiero dirigirme a las personas que me han acompañado y brindado su cariño por todos estos años. Hoy he tomado una decisión de cerrar una etapa importante en mi vida y dar por concluida la amistad que por muchos años me unió a Ricky Trevitazzo", escribió el artista.

Asimismo, añadió: "Agradezco de corazón todos los momentos compartidos, las experiencias vividas y todo lo que aprendimos en el camino. Siempre recordaré esta etapa con respeto y cariño", dejando un mensaje de despedida para quien fue su amigo durante más de 30 años.

¿Por qué Luisito Sánchez decidió alejarse de Ricky Trevitazo?

En la segunda parte de su comunicado, Luisito Sánchez explicó que hubo situaciones que marcaron un antes y un después en la relación con su excompañero de Skándalo. Aunque evitó brindar mayores detalles sobre lo ocurrido, aseguró que existen acciones que no pueden pasarse por alto cuando afectan a las personas más cercanas como su familia.

La ruptura de esta amistad se produce meses después del enfrentamiento mediático que Trevitazo protagonizó con Luigui Carbajal por el reencuentro de Skándalo y un concierto benéfico organizado para apoyar la salud de Roly Ortiz, episodio que también generó amplia repercusión entre los seguidores de la agrupación.