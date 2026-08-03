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Luisito Sánchez rompe su amistad con Ricky Trevitazo y revela la razón de su decisión: “El bienestar de mi familia”

El exintegrante de Skándalo anunció el fin de su amistad de más de 30 años con Ricky Trevitazo y aseguró que tomó la decisión luego de que una situación afectara la tranquilidad y el bienestar de su familia.

Luisito Sánchez anuncia el fin de su amistad con Ricky Trevitazo. Foto: composición LR/difusión
Luisito Sánchez anuncia el fin de su amistad con Ricky Trevitazo. Foto: composición LR/difusión
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Luisito Sánchez sorprendió al anunciar el fin de la amistad que mantuvo durante más de 30 años con Ricky Trevitazo, su excompañero en la agrupación Skándalo. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el cantante informó que decidió poner fin a una de las relaciones más importantes de su vida y dejó entrever que su determinación estuvo motivada por hechos que involucraron a su entorno más cercano.

El anuncio llamó aún más la atención debido al vínculo familiar que existe entre ambos. Luisito Sánchez es pareja de Enza Mitrovich, sobrina de Ricky Trevitazo y madre de su hijo. En su mensaje, el artista explicó que su decisión respondió a una situación que comprometió la tranquilidad de los suyos. "Hay acciones que cambian para siempre la manera en que uno ve a las personas, sobre todo cuando una acción involucra la tranquilidad y el bienestar de mi familia", manifestó.

Comunicado de Luisito Sánchez

Comunicado de Luisito Sánchez. Foto: Instagram

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Luisito Sánchez anuncia el fin de una amistad de más de 30 años

Mediante sus redes sociales, Luisito Sánchez decidió comunicar públicamente que su amistad con el cantante llegó a su fin. En el extenso pronunciamiento, el exintegrante de Skándalo agradeció los años compartidos junto al cantante y recordó con afecto las experiencias que vivieron durante su carrera artística, dejando en claro que su decisión fue tomada tras una profunda reflexión.

"Quiero dirigirme a las personas que me han acompañado y brindado su cariño por todos estos años. Hoy he tomado una decisión de cerrar una etapa importante en mi vida y dar por concluida la amistad que por muchos años me unió a Ricky Trevitazzo", escribió el artista.

Asimismo, añadió: "Agradezco de corazón todos los momentos compartidos, las experiencias vividas y todo lo que aprendimos en el camino. Siempre recordaré esta etapa con respeto y cariño", dejando un mensaje de despedida para quien fue su amigo durante más de 30 años.

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¿Por qué Luisito Sánchez decidió alejarse de Ricky Trevitazo?

En la segunda parte de su comunicado, Luisito Sánchez explicó que hubo situaciones que marcaron un antes y un después en la relación con su excompañero de Skándalo. Aunque evitó brindar mayores detalles sobre lo ocurrido, aseguró que existen acciones que no pueden pasarse por alto cuando afectan a las personas más cercanas como su familia.

La ruptura de esta amistad se produce meses después del enfrentamiento mediático que Trevitazo protagonizó con Luigui Carbajal por el reencuentro de Skándalo y un concierto benéfico organizado para apoyar la salud de Roly Ortiz, episodio que también generó amplia repercusión entre los seguidores de la agrupación.

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