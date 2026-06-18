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¡Son los nuevos jales de ‘Esto es guerra’! Paul Michael y Renato Rossini Jr. acaparan la atención más que nunca. Tras convivir varias semanas en ‘La Granja VIP Perú’, el cantante de cumbia y el modelo sorprendieron al ser presentados como los flamantes participantes nuevos del popular reality de América TV.

El anuncio generó expectativa no solo por el foco mediático que cada uno viene captando por el programa de supervivencia de Panamericana TV, sino también por las disputas que protagonizaron durante el confinamiento, las cuales marcaron su presencia en el show.

Renato Rossini Jr. y Paul Michael vuelven a 'Esto es guerra'

A un año de haber sido presentados por primera vez en ‘EEG’, Renato Rossini Jr. y Paul Michael regresaron al reality de competencia de América TV el 18 de junio, fecha en que se oficializó su ingreso como los nuevos jales de la edición ‘Esto es guerra: Desafío 14’.

La aparición de ambos generó reacciones inmediatas entre los demás participantes. Melissa Loza y Allison Pastor mostraron incomodidad al ver al cantante, expareja de Pamela López. Más adelante, el ambiente cambió cuando se presentó a la nueva figura femenina del programa: Sirena Ortiz, actriz y pareja del exconcursante Gabriel Meneses, quien atraviesa un proceso de recuperación tras una grave lesión en la espalda sufrida durante la competencia.

Renato Rossini Jr. y Paul Michael reafirman su soltería

Las preguntas personales no tardaron en surgir. Katia Palma, conductora del espacio, le consultó directamente a Renato Rossini Jr. si estaba soltero, en alusión a los rumores sobre su cercanía con Samahara Lobatón. El modelo aseguró que no tenía pareja, aunque Paul Michael lo interrumpió para poner en duda su respuesta. Rossini Jr., entre risas, se mantuvo firme, pero ‘Pancho’ Rodríguez intervino para revelar que lo había visto el fin de semana con la influencer.

Paul Michael también reafirmó su soltería. Cabe recordar que el cantante y Pamela López —aún esposa de Christian Cueva— terminaron su relación un día después de la final de ‘La Granja VIP Perú’, reality en el que ambos protagonizaron múltiples peleas que terminaron en escándalo.

Aunque en el programa de Panamericana TV el cumbiambero y el modelo tuvieron varios enfrentamientos verbales, esta vez se mostraron en complicidad. Finalmente, el hijo del actor Renato Rossini fue asignado al equipo de los ‘guerreros’, mientras que el sobrino de la ‘Tía Lisura’ se sumó a los ‘combatientes’, dejando abierta la posibilidad de nuevos choques, ahora bajo la bandera de ‘EEG’.