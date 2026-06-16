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Hija mayor de Pamela López revela cómo se encuentra su madre tras separación de Paul Michael: "No les voy a decir que está bien"

Pamela López y Paul Michael confirmaron su ruptura después de salir de ‘La Granja VIP Perú’, donde protagonizaron varias peleas. Fabiana, hija de la trujillana, habló sobre el estado de su madre.

El 15 de junio, Pamela López y Paul Michael confirmaron su ruptura.
El 15 de junio, Pamela López y Paul Michael confirmaron su ruptura. | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana TV
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Pamela López y Paul Michael confirmaron el final de su relación el 15 de junio, apenas un día después de abandonar 'La Granja VIP Perú' tras la final de temporada. La noticia no sorprendió a la audiencia, pues durante su paso por el reality de Panamericana TV la pareja protagonizó constantes enfrentamientos que terminaron en escándalos y dejaron al descubierto la fragilidad de su vínculo.

Tras el anuncio, Fabiana —hija mayor de la aún esposa de Christian Cueva— decidió hablar públicamente sobre el estado de su madre. La joven reveló cómo se encuentra López después de poner fin a su relación con el cantante de cumbia, quien lloró durante una entrevista en vivo al hablar sobre el distanciamiento entre ambos.

PUEDES VER: Paul Michael llora en vivo por el comunicado de Pamela López y revela qué es lo que más extrañará de la relación: “Es lo mejor para los dos”

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Hija de Pamela López revela el estado de su madre tras terminar con Paul Michael

En una transmisión por TikTok, Fabiana respondió a la insistencia de sus seguidores sobre el estado de Pamela López. Aunque aseguró que su madre se mantiene serena, reconoció que no podía afirmar que estuviera completamente bien. “Mi mamá está estable. No les voy a decir tampoco que está bien, pero está estable, y es lo importante”, reveló.

La joven de 22 años profundizó en el tema y compartió su visión sobre lo que significa atravesar un proceso de separación. “Nunca va a ser fácil una ruptura para nadie, inclusive en la fase que estés, no es fácil. Nunca nadie sabe la de nadie”, sentenció, dejando claro que la situación, aunque controlada, sigue siendo difícil para su madre.

En su comunicado en Instagram, Pamela López, segunda finalista de ‘La Granja VIP Perú’, compartió un mensaje en el que explicó las razones de su decisión. “En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre valoraré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, he comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal”, manifestó. La trujillana también pidió respeto a terceros para evitar especulaciones sobre su vida privada y expresó confianza en que tanto ella como Paul Michael podrán encontrar paz tras la separación.

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