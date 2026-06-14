Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La tensión alrededor de 'La granja VIP' volvió a escalar luego de que la tía de Paul Michael protagonizara una polémica transmisión en vivo en la que lanzó fuertes declaraciones contra Pamela López. La familiar del participante manifestó públicamente su molestia por situaciones ocurridas dentro del reality y advirtió que espera el final de la competencia para enfrentarla.

Sus palabras se difundieron rápidamente en redes sociales, donde el video generó numerosas reacciones entre seguidores del programa. La controversia gira en torno a las acusaciones de la popular 'Tía lisuras', quien considera que la trujillana habría tenido actitudes y comentarios que perjudicaron a su sobrino durante la convivencia televisada.

Tía de Paul Michael amenaza a Pamela López

Durante una transmisión realizada en sus plataformas digitales, la llamada 'Tía lisuras' expresó su descontento por el comportamiento que, según afirma, Pamela López ha mantenido con Paul Michael dentro de 'La granja VIP'. En un tono visiblemente molesto, aseguró que no piensa dejar pasar lo ocurrido y que aguardará hasta que concluya el reality para hablar directamente con ella.

“Porque si ella no se rectifica todo lo que ha hablado, se la agarra conmigo en la calle. En la calle se la agarra conmigo”, señaló durante el streaming.

La familiar también sostuvo que está dispuesta a defender a su sobrino frente a cualquier situación que considere injusta. En ese contexto, reiteró que espera el desenlace del programa para tomar acciones y responder a lo que considera ataques contra Paul Michael.

¿Por qué la tía de Paul Michael enfrentaría a Pamela López?

El origen del conflicto estaría relacionado con la percepción de la tía de Paul Michael sobre el trato que Pamela López habría tenido hacia el concursante durante el desarrollo de 'La granja VIP'. Según explicó, algunas declaraciones realizadas por la participante le parecieron ofensivas e injustificadas, motivo por el cual decidió pronunciarse públicamente.

Durante la transmisión, la mujer insistió en que actuará en defensa de su familiar y volvió a remarcar su posición frente a la controversia. “Yo ahora sí salgo a recontratacar como se tiene que saber contraatacar y defender a lo que más ama”, manifestó.