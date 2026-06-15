Pamela López confirma su ruptura con Paul Michael, a solo días de celebrar su primer aniversario en 'La granja VIP Perú'. | Foto: captura Youtube

Pamela López confirma su ruptura con Paul Michael, a solo días de celebrar su primer aniversario en 'La granja VIP Perú'. | Foto: captura Youtube

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Tras el final de 'La granja VIP Perú', empezó a especularse con que Pamela López y Paul Michael habían terminado su relación, debido a que ambos realizaron sus transmisiones en TikTok, pero por separado. Tras la ola de rumores, Pamela López confirmó la ruptura amorosa este lunes 15 de junio, mientras que el joven ofrecía una entrevista en un programa de Panamericana Televisión.

"Por medio del presente deseo expresar que mi relación sentimental (con Paul Michael) ha llegado a su fin. En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre volaré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos", escribió Pamela López, a solo días de haber celebrado en 'La granja VIP Perú' su primer aniversario.

Paul Michael lloró en vivo: "Me siento triste, no es fácil"

Tras el anuncio de Pamela López en redes sociales, donde indica que la ruptura fue la mejor decisión para ambos, Paul Michael no pudo contener las lágrimas al confirmar en el programa 'Detrás de cámaras' que se había distanciado de la trujillana y recordar los buenos momentos de su historia de amor. "Es lo mejor para los dos", recalcó.

"Yo ya lo sabía (del comunicado). Le deseo lo mejor del mundo también. Esta noticia para mí ha sido triste. Yo ya lloré, tuve que llorar en mi casa. Solo y tranquilo. Yo respeto la decisión. De mi lado me quedo con las cosas bonitas, hermosas, como le dije", expresó entre lágrimas Paul Michael, quien quedó como cuarto finalista de 'La granja VIP Perú'.

"Mis respetos para ella, para sus hijos, para su familia y me quedo con lo bonito, con todo lo que hemos pasado, las risas que nos hemos sacado. Igual las lágrimas que hemos pasado juntos. Entonces, me quedo con todo lo bonito", agregó en un programa de Panamericana Televisión.

Paul Michael extrañará a los hijos de Pamela López

Paul Michael, de 28 años, se mostró conmovido cuando le mencionaron a los hijos de Pamela López, ya que compartió gratos momentos con ellos durante varios meses. Según el integrante de Combinación de la Habana, extrañará pasar tiempo con los pequeños, a quienes siempre querrá. "Éramos un combo", dijo.

Finalmente, Paul Michael no dudó en resaltar todo lo bueno de Pamela López. "Desde acá le mando un beso, le deseo lo mejor del mundo. Ella es una guerrera, tiene muchos talentos, es talentosa, que se la crea y que Dios la bendiga siempre", sostuvo, conmovido.