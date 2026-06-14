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Shirley Arica se pronuncia sobre Pamela López tras llevarse los S/100.000 de 'La granja VIP Perú': "Está perdiendo plata"

Luego de coronarse campeona de 'La granja VIP Perú', Shirley Arica se refirió al segundo lugar obtenido por Pamela López y aseguró que tiene talento para destacar en el mundo de los realities.

Shirley Arica opina sobre Pamela López. Foto: composición LR/Panamericana TV
Shirley Arica opina sobre Pamela López. Foto: composición LR/Panamericana TV
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Shirley Arica se convirtió en la gran ganadora de 'La granja VIP Perú' al imponerse en la final del reality y llevarse el premio de S/100.000. Tras su victoria, la popular 'Chica realidad' fue abordada por Ric La Torre, quien le consultó sobre el desempeño de Pamela López dentro de la competencia y las posibilidades que tendría en futuros programas de televisión.

Lejos de esquivar la pregunta, la influencer destacó las cualidades de la aún esposa de Christian Cueva y aseguró que tiene potencial para seguir desarrollándose en este tipo de formatos. "Por supuesto, Pamela está perdiendo plata por todos lados, mira, baila, es actriz. Uno no sabe si está llorando de verdad o es mentira", expresó entre risas.

PUEDES VER: Pamela López tras perder en la final de 'La Granja VIP Perú' ante Shirley Arica y quedar en segundo lugar: "Me siento ganadora"

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Shirley Arica asegura que Pamela López tiene futuro en los realities

Durante la entrevista posterior a la final de 'La granja VIP Perú', Shirley Arica no dudó en respaldar a Pamela López cuando fue consultada sobre su futuro televisivo. La ganadora del programa sostuvo que la empresaria y figura mediática posee diversas habilidades que podrían abrirle nuevas oportunidades en la pantalla chica.

Las declaraciones de la joven influencer llamaron la atención debido a que ambas protagonizaron momentos de tensión dentro del programa. Sin embargo, al término de la competencia, la 'Chica realidad' optó por reconocer las capacidades de su excompañera.

PUEDES VER: Shirley Arica gana la gran final de 'La Granja VIP Perú' y se lleva premio de S/100.000 tras vencer a Pamela López

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Así fue la victoria de Shirley Arica en la final de 'La granja VIP Perú'

Luego de anunciarse las posiciones finales de los concursantes, la definición quedó entre Pamela López, representante del 'Team Reales', y Shirley Arica, integrante del 'Team Víboras'. Finalmente, Ethel Pozo y Adolfo Aguilar revelaron que la 'Chica Realidad' era la elegida por el público para quedarse con el primer lugar y el premio de S/100.000.

Tras conocer el resultado, la influencer agradeció el respaldo recibido durante toda la temporada. "Estoy muy agradecida. Muchas gracias por vernos, por consumir este reality, por apoyar el talento peruano (…) Gracias al público porque sin ustedes esto no hubiera sido un éxito", manifestó emocionada.

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