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Tras poco más de un año de relación, Paul Michael decidió ponerle punto final a su romance con Pamela López. Así lo confirmó el cantante de salsa en un programa de Panamericana Televisión, en el cual aseguró que la diferencia de edad pesó en esta decisión radical que tomaron.

Cabe destacar que ambos compartieron 13 semanas de convivencia en 'La granja VIP' y en dicho reality se vio más de una pelea y discusión de alto calibre entre ambos. “Nos hemos dado un tiempo para tranquilizarnos”, expresó el integrante de La combinación de la Habana.

Paul Michael anuncia ruptura con Pamela López

Luego de permanecer encerrados por más de 13 semanas en 'La granja VIP', Paul Michael anunció en vivo que su relación con Pamela López no va más. La convivencia en el reality de Panamericana Televisión habría hecho que el salsero replantee su futuro con la trujillana.

“Hemos tenido una conversación. Yo quiero estar ahorita con mi familia y ella con la suya. Nos hemos dado un tiempo para tranquilizarnos”, expresó, para luego señalar que ambos deben ir al psicólogo. “Ella que vaya a terapia y yo también. No es malo (llevar terapia), pero por separado…”, enfatizó.

Además, sostuvo que el amor que siente por la aún esposa de Christian Cueva no se ha ido, pero que las constantes discusiones dentro del reality habrían mermado su relación.

“Amor sí hay. Desde que he estado con ella, siempre hubo un amor inmenso, pero las peleas, todas esas cosas que pasan, desgastan. (…) No nos entendemos en muchas cosas, muchos aspectos. A veces ella necesita conversaciones que tal vez por mi edad o por mi falta de experiencia no podía complacerla”, agregó.

“Me quedo con lo bonito que hemos pasado (…)”, sentenció Paul Michael.