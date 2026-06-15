Pamela López y Paul Michael habrían terminado su relación tras constantes peleas en reality: "No se van a reconciliar"

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Pamela López y Paul Michael, una de las parejas más comentadas de la primera temporada de 'La granja VIP Perú', habrían puesto fin a su relación luego de los constantes conflictos que protagonizaron durante su participación en el reality de convivencia. Aunque ambos iniciaron su romance en 2025 y mostraron momentos de complicidad frente a cámaras, las diferencias que salieron a la luz dentro del programa habrían marcado el destino de su historia de amor.

Las especulaciones sobre una ruptura cobraron fuerza tras las declaraciones de Mariella, tía del cantante, quien aseguró que la familia ya conoce lo ocurrido entre ambos y descartó cualquier posibilidad de reconciliación. "Mi sobrino se ha sentado con nosotros y ya sabemos toda la verdad. Nosotros ya sabemos toda la verdad, pero lo vamos a hablar con ella en cuatro paredes", señaló.

Tía de Paul Michael descarta una reconciliación de su sobrino con Pamela López

Luego de la final de 'La granja VIP Perú', las declaraciones de la tía del cantante llamaron la atención al referirse directamente al futuro sentimental de Paul Michael y Pamela López. La familiar del cantante aseguró que la situación entre ambos ya estaría definida y que la relación no tendría una nueva oportunidad. "No se va a reconciliar, eso ténganlo claro. No se va a reconciliar y yo sé por qué te lo digo", remarcó en una transmisión en TikTok.

Sus palabras tomaron mayor relevancia debido a que durante el reality la pareja protagonizó diversos enfrentamientos relacionados con su convivencia y su vínculo sentimental. Incluso, dentro del programa, el popular ‘Chamaquito’ llegó a hablar sobre una presunta agresión que habría sufrido por parte de la empresaria trujillana, situación que también generó la reacción e indignación de la 'Tía Lisura'.

Pamela López aparece afectada en transmisión de TikTok

Mientras continúan los rumores sobre el fin de su romance con Paul Michael, la aún esposa de Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al aparecer en una transmisión de TikTok en la que se mostró afectada. Durante la emisión en vivo, la trujillana escuchó atentamente los mensajes de apoyo que recibió por parte de los integrantes de su club de fans.

"Aléjate bien, ya no les des alas porque esas personas que han hablado de ti y te han lastimado, se han colgado de ti. Si ellos brillan, es por ti", le dijo una de sus seguidores en el live. Ante estas palabras, López asentía con la cabeza mientras aparentaba estar conmovida, lo que incrementó las especulaciones sobre el complicado momento personal que estaría atravesando.