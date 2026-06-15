Pamela López confirma el fin de su relación con Paul Michael a través de un comunicado, poniendo fin a los rumores sobre su romance. La ruptura se dio tras dramas en 'La granja VIP Perú'. | Foto: captura Youtube

Pamela López confirma el fin de su relación con Paul Michael a través de un comunicado, poniendo fin a los rumores sobre su romance. La ruptura se dio tras dramas en 'La granja VIP Perú'. | Foto: captura Youtube

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Luego de que Paul Michael contara que él y Pamela López pusieron fin a su relación, la aún esposa de Christian Cueva no tardó en lanzar un comunicado para anunciar el fin de su romance, marcado por dramas y conflictos que se evidenciaron durante su convivencia en 'La granja VIP Perú', que llegó a su final la noche del último sábado 13 de junio.

"Por medio del presente, deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin", señaló Pamela López al inicio de su pronunciamiento, con el que puso fin a las especulaciones sobre su romance.

Pamela López confirma ruptura con Paul Michael

Más allá de revelar el verdadero motivo del fin de su romance con Paul Michael, Pamela López aclaró que aceptó iniciar una relación con el cantante porque quería darse una nueva oportunidad en el amor. Asimismo, indicó que se queda con lo mejor de la relación.

"En su momento decidí volver a apostar por el amor real, sincero y genuino, con la mejor disposición, entrega, buenas intenciones, buenos momentos, experiencias y sentimientos que siempre valoraré. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, he comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal", expresó en su comunicado lanzado este lunes 15 de junio.

pamela

La trujillana tampoco habló de las peleas con Paul Michael, pero recalcó que solo ellos saben lo que realmente vivieron en su relación: "Quiero dejar en claro que la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento", añadió en su Instagram.

Finalmente, Pamela López pidió respeto para ambas partes tras la separación y aseguró que no desea generar más enfrentamientos con Paul Michael. "Considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad. No tengo intención de alimentar polémicas ni controversias. Por el contrario, elijo mantener la discreción y el respeto que la situación merece", concluyó.