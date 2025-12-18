El regreso de Angie Jibaja al Perú no pasó desapercibido, especialmente tras expresar su deseo de volver a reencontrarse con sus hijos luego de varios años de ausencia. Ante ello, Jean Paul Santa María brindó declaraciones al programa 'América hoy' y aseguró que no estaba al tanto del mensaje difundido por la madre de sus dos hijos, quien actualmente radica en Chile.

El cantante dejó entrever que habría existido un acercamiento reciente entre Angie Jibaja y sus hijos, aunque evitó confirmarlo de manera directa. “Yo no estaba al tanto de ese mensaje (…) ya empiezan nuevamente las indirectas y ayer sucedió un hecho el cual yo aprobé, estuve de acuerdo junto con mi esposa, con Romina, los dos lo conversamos”, expresó el intérprete de 'El beso'.

Jean Paul responde sobre el regreso de Anjie Jiaba y el posible reencuentro con sus hijos

Jean Paul Santa María explicó que desconocía el mensaje público que Angie Jibaja compartió tras su llegada al Perú y señaló que, si Romina Gachoy habría conocido previamente la publicación de la exmodelo, su actitud sería distinta. “Creo que ella no estaba al tanto de este mensaje, porque quizás si hubiese estado al tanto, creo que otra hubiera sido la postura hacia la situación”, agregó.

Consultado directamente sobre si Angie Jibaja se reunió con sus hijos, Jean Paul evitó brindar detalles y prefirió delegar el tema a su esposa. “Romina es más la que ve esas cosas. Yo no puedo dar tantos detalles”, afirmó, manteniendo la reserva sobre lo ocurrido.

Durante el programa, el cantante peruano se refirió a los episodios pasados de comunicación entre Angie Jibaja y los menores que generaron polémica. “Cuando una persona se desborda en emociones que para mí son incoherentes (…) es un patrón de hoy te amo, mañana te odio. Yo prefiero algo más aterrizado, más tranqui, sin tanta melcocha”, manifestó.

A pesar de ello, Jean Paul señaló que accedió a un posible acercamiento: “Conversamos y como siempre, que sea lo que los chicos quieran. Hablamos con ellos y así fue”, aunque aclaró que “aparentemente las cosas no están tan bien como dice que están”.

Angie Jibaja expresa su deseo de reencontrarse con sus hijos tras su llegada al Perú

Angie Jibaja sorprendió al reaparecer en Lima con fuerte mensaje en medio de rumores de una crisis en la relación de Jean Paul y Romina Gachoy. La exmodelo explicó que su retorno al país responde a su deseo de reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve desde hace varios años.

“Aquí estoy yo y vine por ellos. ¿Una familia en cinco años, una familia? Yo los tuve desde mi barriga hasta los 9 y 8 años”, escribió Angie, dejando ver la carga emocional de su mensaje. En una reflexión posterior, añadió: “Todo, todo mi amor y entrega de madre que solo vive soñando con un reencuentro. Ellos no están bien. Qué pena. Pero la pregunta es, ¿cómo están mis bebés?”.