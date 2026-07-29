Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La presentación de Daniela Darcourt en Barcelona, como parte del Festival Perú Salsa All Stars, segunda edición, se convirtió en uno de los episodios más comentados de las celebraciones por Fiestas Patrias. La reconocida cantante peruana subió al escenario con la expectativa de un público que aguardaba su show, pero lo que habría ocurrido después generó indignación entre sus seguidores y un intenso debate en redes sociales.

El evento reunió a reconocidos artistas de la salsa peruana, entre ellos Yosimar y su Yambú. Según asistentes, la organización habría enfrentado retrasos que terminaron afectando los tiempos de cada presentación y dieron lugar a un episodio incómodo para la intérprete de 'Señor Mentira'.

Daniela Darcourt vive incómodo momento tras ser ‘echada’ del escenario en vivo

Los videos que se viralizaron muestran cómo, en pleno concierto, el volumen de la música baja de manera repentina mientras Darcourt cantaba y una mujer se acerca al escenario con un celular en la mano para señalarle algo. La salsera, según las imágenes, respondió con un gesto que transmitía indiferencia y, segundos después, se despidió del público antes de abandonar el lugar rápidamente, con una expresión de aparente fastidio.

Usuarios que aseguran haber estado presentes señalaron que la salida fue apresurada y que la artista habría sido obligada a terminar su show para dar paso a Yosimar, pese a que el retraso inicial fue responsabilidad de los organizadores.

La propia Daniela se pronunció en redes sociales tras el incidente. En un clip que superó los 51.000 me gusta, en el que la usuaria que lo subió mencionó que la artista dio lo mejor de ella hasta que le dijeron que ya no cantara y que entendía su fastidio, escribió: "Solo los que estuvieron ahí saben qué fue lo que pasó. Gracias por haberme acompañado, corazón. Un abrazo gigante". En otro video, con más de 8.000 interacciones, manifestó: "Pase lo que pase, el show debe continuar. Gracias por estar junto conmigo".

El episodio generó reacciones encontradas. Algunos criticaron la organización del festival y calificaron lo sucedido como una falta de respeto a la cantante, mientras otros destacaron la actitud de la salsera al agradecer y mantener el profesionalismo pese a lo ocurrido.