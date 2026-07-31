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Mario Irivarren rompió su silencio tras perder los papeles en plena transmisión en vivo de ‘La Manada Galáctica’, donde estalló contra Jatziry Abad, periodista que forma parte de la producción del podcast. Un día después del incidente, que generó gran repercusión en redes sociales y se volvió viral, el exchico reality aprovechó la nueva transmisión del espacio de streaming para hacer un mea culpa.

Además de pedir perdón, el exparticipante de ‘Esto es guerra’ reveló cómo se afrontó la situación detrás de cámaras y le dio la palabra a la joven, a quien tanto él como los otros conductores, Laura Spoya y Gerardo Pe, no dudaron en elogiar por los logros que ha alcanzado a sus cortos 22 años.

Mario Irivarren pide perdón tras incidente en vivo con periodista de ‘La Manada’

Luego de las múltiples reacciones al incidente, Mario Irivarren asumió que no fue correcto exponer las fricciones internas frente al público, al cual dirigió sus palabras de mea culpa. “Se generó una situación aquí bastante tensa. Primero, pedir disculpas al público. Son cosas que no se deben ver. Disculpas por el momento incómodo que se generó”, declaró al comienzo.

En esa línea, el ex de Onelia Molina reveló que tanto los conductores como la producción sostuvieron una reunión de más de dos horas tras el impase. Ese encuentro, si bien inició de forma un poco conflictiva, les facilitó expresar opiniones que tenían guardadas y llegar a una solución conjunta. “Luego del programa nos quedamos, conversamos largo y tendido. Hablamos cosas muy valiosas que no se habían dicho, que no sabíamos. Creo que fue el momento perfecto para soltar todo lo que teníamos. Una conversación que inició, ciertamente, acalorada, pero poco a poco se fue calmando hacia un camino o hacia un lugar de entendimiento”, aseguró.

El influencer también aprovechó para expresar que, para él, las charlas sinceras acerca de temas que son difíciles de abordar resultan beneficiosas en todo tipo de vínculos, desde los sentimentales hasta los laborales. “En la vida, en tu trabajo, con tu pareja… relaciones sanas requieren conversaciones incómodas. Esos temas que tú quieres evitar porque son difíciles de hablar son necesarios en todo”, argumentó. Además, aseguró que los resultados beneficiosos de esa reunión en equipo marcarán una mejora para el programa.

Más adelante, Jatziry Abad se pronunció y aclaró que no tiene ningún tipo de conflicto con el modelo de 35 años. Sus palabras habrían sido una respuesta a las especulaciones en redes sociales, donde fue señalada de mostrar actitudes negativas hacia él que supuestamente desencadenaron su reacción. La periodista, además, le entregó dos presentes a Irivarren, entre ellos una botella con agua de azahar.

Mario recibió con agrado el detalle y, finalmente, junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, destacaron el talento de la joven comunicadora. “Aclaro que con Jatziry todo está bien. Ayer conversamos, se aclararon los problemas. Para mí, que una chica tan joven deje su hogar y luche por sus sueños es de admirar”, sentenció.